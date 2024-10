VALEU O ESFORÇO

Bahia arranca empate com o Cruzeiro fora de casa e volta ao G6 do Brasileirão

Luciano Rodríguez marcou no segundo tempo e evitou a derrota do Esquadrão no Mineirão

Gabriel Rodrigues

Publicado em 18 de outubro de 2024 às 23:30

Luciano Rodríguez comemora gol do empate do Bahia com o Cruzeiro Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

No confronto direto entre clubes que brigam por um lugar no G6 do Brasileirão, o Bahia arrancou um empate por 1x1 contra o Cruzeiro. Na noite desta sexta-feira (18), o Esquadrão desperdiçou chances, viu a Raposa abrir o placar no Mineirão, mas deixou tudo igual e conquistou um ponto que foi suficiente para reconduzir a equipe à zona de classificação à Libertadores.

Os gols saíram apenas na segunda etapa. Gabriel Veron, depois de uma linda jogada de Matheus Pereira, colocou o Cruzeiro em vantagem, mas Luciano Rodríguez saiu do banco e evitou a derrota do tricolor. Com o empate, o Bahia chegou aos 46 pontos e ultrapassou o Internacional por ter maior número de vitórias. O Colorado ainda joga na rodada.

O Cruzeiro chegou aos 44 pontos e continua na 8ª colocação. Em busca de uma sonhada vaga na Libertadores, o Bahia tem mais um compromisso fora de casa. Na segunda-feira (28), o Esquadrão visita o Vasco, em São Januário, no Rio de Janeiro.

O JOGO

Depois de 12 dias de preparação, o Bahia apresentou novidades na equipe titular. De volta após dois meses tratando lesão, Biel foi escalado ao lado de Everaldo. Com isso, Thaciano, artilheiro do time na temporada, foi recuado para a função original, no meio-campo, ocupando a vaga do suspenso Caio Alexandre. Na lateral direita, Gilberto entrou no lugar de Arias.

Como era esperado, a partida começou com um ritmo intenso, com as duas equipes tentando ter o domínio através da posse de bola. Sem Caio Alexandre, Jean Lucas foi recuado para o papel de primeiro homem de meio-campo, enquanto Thaciano se aproximava de Biel pelo lado esquerdo do ataque.

A primeira chance de perigo foi do Cruzeiro. Em trama construída pelo lado direito, Kaio Jorge ficou de frente e mandou uma bomba. Marcos Felipe defendeu na primeira e Gabriel Veron ficou com a sobra. Gabriel Xavier chegou a salvar em cima da linha, mas a arbitragem marcou impedimento do atacante mineiro.

A resposta do Bahia veio em forma de bola na rede depois que Everton Ribeiro lançou na área e Kanu, dividido com Thaciano, mandou de cabeça para o fundo do gol. Porém, os dois jogadores estavam impedidos e o tento foi anulado.

O Esquadrão começou a incomodar a defesa celeste. Biel e Everaldo arriscaram chutes de fora da área que passaram perto. Aos 40 minutos, Jean Lucas lançou Cauly, o meia virou para Biel, que entrou na área em velocidade e bateu forte, mas Cássio salvou o Cruzeiro.

O Bahia voltou para o segundo tempo com o mesmo time, mas foi o Cruzeiro quem assustou primeiro. Logo aos dois minutos, Matheus Pereira mandou uma bomba. Marcos Felipe defendeu e deu o rebote nos pés de Barreal. O colombiano pegou de primeira e a bola foi para fora.

O tricolor manteve a postura apresentada na primeira etapa e tentava chegar ao ataque através de bolas longas. O time baiano ficou perto de abrir o placar no erro da defesa do Cruzeiro. Biel recuperou e tocou para Everaldo. O centroavante deixou o zagueiro Villalba na saudade e bateu forte. Cássio fez uma defesa espetacular e evitou o gol.

O Bahia parecia cada vez mais perto de sair na frente, mas recebeu um banho de água fria. Aos 15 minutos, Matheus Pereira fez linda jogada individual e fez o passe entre Kanu e Juba. Gabriel Veron entrou em velocidade e tocou na saída de Marcos Felipe, abrindo o placar no Mineirão.

A vitória parcial fazia a equipe mineira ultrapassar o próprio Bahia e chegar ao G6. A situação quase ficou pior apenas seis minutos depois. William cruzou na área, João Marcelo escorou e Kaio Jorge usou a cabeça para fazer 2x0 para a Raposa, mas o VAR entrou em ação e flagrou impedimento na jogada, anulando o gol.

Diante do cenário, Ceni mexeu na equipe. Ademir e Luciano Rodríguez entraram nos lugares de Cauly e Everaldo respectivamente. Pouco antes Biel havia dado o lugar para Rafael Ratão. As mexidas deram certo.

Aos 36 minutos, Ademir arrancou bem ao seu estilo e cruzou na área. Luciano Rodríguez pegou de primeira estufou as redes, empatando o duelo.

Nos minutos finais, o Bahia por pouco não virou o placar. Na jogada em velocidade entre Ademir e Lucho, Cássio espalmou estranho, o uruguaio mandou na direção do gol, mas a defesa do Cruzeiro salvou e o duelo terminou mesmo empatado.

FICHA TÉCNICA

Cruzeiro 1x1 Bahia - Campeonato Brasileiro (30ª rodada)

Cruzeiro: Cássio, William, João Marcelo, Villalba e Marlon; Walace (Peralta), Lucas Romero e Matheus Pereira; Barreal (Jhosefer), Kaio Jorge e Gabriel Veron (Mateus Vital). Técnico: Fernando Diniz.

Bahia: Marcos Felipe, Gilberto, Gabriel Xavier, Kanu e Juba (Iago Borduchi); Jean Lucas, Thaciano (De Pena), Everton Ribeiro e Cauly (Ademir); Biel (Rafael Ratão) e Everaldo (Luciano Rodríguez). Técnico: Rogério Ceni.

Local: Mineirão

Gols: Gabriel Veron, aos 15 minutos do 2º tempo, Luciano Rodríguez, aos 36

Cartão amarelo: Matheus Pereira (Cruzeiro) Everton Ribeiro, Juba (Bahia)

Público: 34.473 (presente)

Renda: R$ 1.197.697,60

Arbitragem: Flávio Rodríguez de Souza (SP), auxiliado por Fabrini Bevilaqua Costa (SP) e Francisco Chaves Bezerra Júnior (PE)