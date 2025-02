ESTÁDIO DO RIVAL

Bahia atuará no Barradão sem o Vitória pela primeira vez na história; veja o retrospecto

Tricolor enfrentará o Barcelona de Ilhéus, neste sábado (15), pelo Baianão

Gabriel Rodrigues

Publicado em 13 de fevereiro de 2025 às 15:29

Estádio do Vitória, Barradão receberá o confronto entre Barcelona e Bahia Crédito: VICTOR FERREIRA / ECV

Desde que o Barradão, estádio do Vitória, recebeu o primeiro clássico Ba-Vi, em 1991, o Bahia habitualmente disputa jogos no estádio do rival. Porém, depois de 34 anos, o tricolor estará no Manoel Barradas sem a presença do rubro-negro. >

Neste sábado (15), o Bahia enfrenta o Barcelona de Ilhéus, pela 8ª rodada do Campeonato Baiano. O time do interior mandará o jogo no Barradão. O duelo foi possível graças a um acordo feito pela dupla Ba-Vi, o Barça e o Colo Colo. >

Como o estádio Mário Pessoa, em Ilhéus, não está em condições de receber jogos oficiais, as equipes do interior concordaram em mandar os seus jogos contra Bahia e Vitória na capital. Na 4ª rodada, o Leão encarou o Colo Colo na Fonte Nova.>

A partida deste sábado será a 63ª do Esquadrão no Barradão. Levando em consideração os 62 jogos que fez contra o Vitória, o retrospecto não é favorável. O Bahia venceu 14 vezes, perdeu 31 e empatou 17, o que representa um aproveitamento de 31,72%. >

Apesar de ter sido inaugurado em 1986, O Barradão só recebeu o tricolor pela primeira vez em 1991. O primeiro clássico no estádio terminou com empate por 0x0. O público pagante foi de 9.720 torcedores. >

Primeiro Ba-Vi no Barradão terminou empatado em 0x0 Crédito: Arquivo CORREIO

O Esquadrão, aliás, só conseguiu o seu primeiro triunfo na casa do rival em 1997, no seu nono jogo no Barradão. Lima Sergipano, duas vezes, e Valdo, marcaram no 3x1. Uéslei descontou para o Leão. A partida ainda teve o atacante Bebeto expulso após acertar uma cotovelada no zagueiro Fabão.>

Ao fim do jogo, o tetracampeão adotou o tom de sinceridade e disse que estava chateado porque a cotovelada não havia pegado em cheio no zagueiro tricolor. >

BONS MOMENTOS>

O Bahia também já viveu bons momentos dentro do Barradão. Em 1998, o Esquadrão, treinado por Evaristo de Macedo, venceu o Vitória por 3x0 e conquistou o título de campeão baiano na casa do rival. Os gols foram marcados por Uéslei, duas vezes, e Marquinhos. Naquele jogo, a torcida tricolor dividiu o Barradão meio a meio com os rubro-negros. >

O primeiro título conquistado pelo Bahia dentro do Barradão foi em 1998 Crédito: Arquivo CORREIO

O tricolor garantiu o título do estadual ao também vencer o segundo turno dentro do Barradão. Dessa vez, porém, a conquista veio com uma derrota por 1x0, após ter vencido a ida, por 2x0, na Fonte Nova. >

O Bahia repetiu a dose em 2002, na Copa do Nordeste. O triunfo por 3x1 no primeiro jogo da final, na Fonte Nova, deixou a equipe azul, vermelha e branca em vantagem contra o Vitória. O Leão chegou a ficar na frente do placar duas vezes, mas Nonato marcou os dois gols do empate por 2x2, o Esquadrão deu a volta olímpica na comemoração do bicampeão regional. >

Em 2002, Nonato marcou os dois gols do Bahia e levantou a taça no Barradão Crédito: Arquivo CORREIO

A última vez que o Bahia levantou uma taça no Barradão foi em 2018. Depois de ter batido o rival por 2x1, na Fonte Nova, no primeiro jogo da final do estadual, o time também foi superior no segundo jogo e venceu por 1x0. O gol foi marcado pelo volante Elton. >

O título tricolor dentro do Barradão foi comemorado apenas por jogadores e comissão técnica. Aquela foi a primeira final disputada com torcida única. A decisão foi tomada após a pancadaria registrada no "Ba-Vi da paz", que foi encerrado antes do fim do tempo normal depois que o Vitória forçou a quinta expulsão, ficou com apenas seis atletas em campo e perdeu por W.O. >