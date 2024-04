APOIO DA TORCIDA

Bahia bate novo recorde e alcança marca de 70 mil sócios

O Bahia bateu mais um recorde no número de associados. Nesta quarta-feira (10), o tricolor anunciou que atingiu a marca de 70 mil sócios, o maior número na história do clube.

Ainda de acordo com o clube, nos últimos 100 dias o Bahia ganhou 15 mil novos associados. As novas adesões motivadas pelo novo plano lançado pelo Esquadrão, que tem custo de R$ 15 e garante benefícios.

Ao todo, o clube conta com quatro modalidades de associação - entre os planos contribuinte e com acesso garantido aos jogos da temporada -, e o Esquadrãozinho, exclusivo para crianças de até 11 anos.

Com a nova marca, o Bahia se isola ainda mais na liderança de clubes com mais sócios no Nordeste. A equipe baiana tem quase o dobro do Fortaleza, segundo colocado, com 36.832 associados. O Vitória fecha o top-3, com 36.133.