Bahia chega a nove jogos de invencibilidade e ganha "refresco" antes de finais

Tricolor garantiu classificação em primeiro do grupo na Copa do Nordeste

Gabriel Rodrigues

Publicado em 22 de março de 2024 às 05:00

Elenco do Bahia pode ganhar descanso nas últimas rodadas da Copa do Nordeste Crédito: Tiago caldas/EC Bahia

O triunfo de virada por 2x1 no clássico contra o Vitória deixou o clima mais leve no Bahia. O resultado contra o principal rival fez o Esquadrão chegar a nove jogos de invencibilidade na temporada, e agora o time ganhará um "refresco" antes da sequência de três jogos decisivos que terá pela frente.

A última vez que o time do técnico Rogério Ceni foi derrotado foi justamente no embate contra o Vitória. No dia 18 de fevereiro, o Esquadrão caiu por 3x2, no Barradão, pela primeira fase do Campeonato Baiano. De lá para cá, a equipe conquistou oito triunfos e um empate.

A única igualdade, aliás, aconteceu no 2x2 com o Caxias, no estádio Centenário, pela Copa do Brasil. O Esquadrão levou a melhor nos pênaltis, eliminou o time gaúcho e avançou à terceira fase do torneio.

Apesar da boa sequência de resultados, o técnico Rogério Ceni reconhece que o desempenho do tricolor em campo ainda precisa melhorar. O time vem pecando no setor defensivo e, em muitos jogos, tem dificuldade para transformar a maior posse de bola em gols.

Para o treinador, a rotina de jogos e viagens está cobrando dos jogadores. Dividido em três competições[Baiano, Copa do Nordeste e Copa do Brasil], o Bahia disputou 19 partidas no intervalo de 64 dias, o que representa a média de praticamente um jogo a cada três dias.

“É muita viagem, muito jogo. Independente de jogar ou não, o estresse mental. Ainda não tivemos dois dias para esquecer de futebol. É difícil manter todo mundo ligado. Estávamos com 20 jogadores para trabalhar. É um elenco pequeno. E dentro desses são muitos garotos. O setor que mais contratamos, e que mais sofremos em reposições, é o meio-campo. E a infelicidade de ter um lateral na Seleção e outro lesionado... Temos que aprender a jogar 90 a 90 com jogadores repetidos”, disse.

Para a felicidade de Ceni, o Bahia ganhou um alívio já que o triunfo sobre o Vitória garantiu a classificação antecipada do Esquadrão para a segunda fase do Nordestão. Com 15 pontos, o clube também assegurou a primeira colocação do grupo B e, consequentemente, a vantagem de jogar em casa no mata-mata da segunda fase.

Dessa forma, o treinador poderá poupar alguns atletas nos dois próximos jogos, contra Maranhão, na Fonte Nova, e Botafogo-PB, no estádio Almeidão, respectivamente. As partidas, aliás, acontecem antes da sequência de três decisões que o Esquadrão terá.

Nos domingos 31 de março e 7 de abril, o clube volta a encarar o Vitória, dessa vez pelas finais do Campeonato Baiano. O jogo de ida será no Barradão, e a volta na Fonte Nova. Já no dia 10 ou 11 de abril, o compromisso será pela segunda fase da Copa do Nordeste, em jogo único, na Fonte Nova, contra o 4º colocado do grupo B.