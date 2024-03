MÊS DAS MULHERES

Bahia divulga campanha contra a cultura do estupro: 'A culpa é sua, o corpo não'

Em ação referente ao mês que marca o Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março, o Bahia divulgou nesta sexta-feira (22) um vídeo contra a cultura do estupro. O curta foi postado nas redes sociais do clube e passa uma forte mensagem. O tricolor convida ainda a comunidade do futebol a participar do debate sobre o tema.