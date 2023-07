Bahia empata com Cuiabá na Arena Pantanal e segue perto do Z4

Bahia empatou com o Cuiabá na Arena Pantanal. Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia

Ainda não foi dessa vez que o Bahia reencontrou o caminho dos triunfos. Na tarde deste sábado (8), o Esquadrão empatou em 1x1 com o Cuiabá, na Arena Pantanal, pela 14ª rodada da Série A do Brasileirão. É o quarto jogo seguido sem vencer.



O tricolor fez um primeiro tempo ruim e saiu atrás no placar em cobrança de pênalti de Deyverson. Voltou melhor para a segunda etapa e igualou graças a um gol contra de Alan Empereur. Ainda seguiu mais ofensivo, mas não o suficiente para conseguir a virada.

O resultado não foi bom para a equipe do técnico Renato Paiva. O empate leva o Bahia aos 13 pontos, apenas dois a mais que o Goiás, que abre o Z-4 e enfrenta o Santos na Vila Belmiro, no domingo (9).

O Bahia agora volta suas atenções para a Copa do Brasil. O Esquadrão visita o Grêmio em Porto Alegre nesta quarta-feira (12), às 19h, pelo jogo de volta das quartas de final. Na ida, empate em 1x1 na Arena Fonte Nova.

Primeiro tempo

O Bahia foi escalado com muitas mudanças para enfrentar o Cuiabá. O técnico Renato Paiva optou pelo retorno do sistema com três zagueiros, com Vitor Hugo aparecendo ao lado de Kanu e Gabriel Xavier. Para o lugar do suspenso Cicinho, o escolhido foi André, enquanto Lucas Mugni apareceu na vaga de Cauly, lesionado. Outras novidades foram Thaciano, no meio de campo, e Vinícius Mingotti, no ataque.

O Bahia fez um primeiro tempo ruim. Desatento e desligado, o Esquadrão só assistia enquanto o Cuiabá acumulava boas oportunidades. Ainda no primeiro minuto, Iury Castilho saiu em liberdade e arriscou na entrada da grande área, mas Marcos Felipe salvou. Aos 5, André errou um passe simples e Deyverson saiu na cara do gol para finalizar rasteiro. Mais uma vez, o goleiro tricolor impediu.

Aos 17, o Dourado chegou ao gol. E veio graças a um pênalti infantil cometido por Chávez, em um lance sem perigo com Jonathan Cafú e com a bola já saindo. Deyverson bateu colocado e fez o 1x0 na Arena Pantanal.

Mesmo atrás no placar, o Bahia continuou sem mostrar qualquer ímpeto. Não conseguia ser criativo e, ao mesmo tempo, deixava o Cuiabá jogar como queria. O anfitrião ficou perto de ampliar aos 37, quando Ceppelini cobrou falta direto no gol e exige mais uma defesa de Marcos Felipe. Dois minutos depois, o mesmo jogador tabelou com Raniele e bateu de primeira, mas a bola saiu pela linha de fundo.

A situação do Esquadrão era tão ruim que Paiva fez duas mudanças ainda no primeiro tempo. Tirou Chávez e Vítor Hugo para as entradas de Ryan e Ademir. Aos 40 minutos, saiu, enfim, a primeira finalização tricolor no jogo. Kayky surgiu em ótima jogada individual, passou por dois marcadores e bateu rasteiro. Mas Walter encaixou a bola.

Aos 48, o goleiro do Cuiabá foi exigido novamente, quando Mingotti recebeu cruzamento e cabeceou firme. O bandeira, no entanto, marcou impedimento na jogada.

Segundo tempo

O Bahia voltou para o segundo tempo com uma postura diferente, melhor. Manteve a posse de bola, mas, dessa vez, conseguia transformar em volume. E foi premiado aos 5 minutos. Ryan cruzou pela esquerda, Vinicius Mingotti brigou no alto com Alan Empereur e o zagueiro do Cuiabá mandou contra a própria rede, deixando tudo igual na partida.

O Bahia seguiu mais perigoso na etapa, empurrando o Cuiabá para trás e pressionando. Aos 12, o Esquadrão ficou perto de ampliar, quando Kayky recebeu, girou e bateu cruzado. Só que a bola foi desviada no caminho e impediu que Mingotti completasse ao gol. Antes, o Dourado havia assustado em boa jogada individual de Cafu, mas a finalização foi defendida por Marcos Felipe.

Aos 29, Ademir recebeu de Thaciano e arriscou da entrada da área, e a bola saiu pela linha de fundo.

A partir daí, o jogo passou a ficar morno, sem grandes chances para os dois lados. No fim, prevaleceu o empate em 1x1 na Arena Pantanal.

FICHA TÉCNICA

Cuiabá 1x1 Bahia - 14ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

Cuiabá: Walter, Matheus Alexandre, Marllon, Alan Empereur e Rikelme (Uendel); Raniele, Denilson (Fernando Sobral) e Ceppelini; Jonathan Cafu (Emerson Ramon), Deyverson e Iury Castilho (Clayson). Técnico: António Oliveira.

Bahia: Marcos Felipe; Kanu, Gabriel Xavier e Vítor Hugo (Ademir); André, Thaciano, Acevedo, Lucas Mugni (Rezende) e Chávez (Ryan); Kayky (Patrick Verhon) e Vinícius Mingotti (Everaldo). Técnico: Renato Paiva.

Local: Arena Pantanal, em Cuiabá

Gols: Deyverson, aos 17 minutos do primeiro tempo; Alan Empereur (contra), aos 5 minutos do segundo tempo;

Cartão amarelo: Jonathan Cafu, do Cuiabá; André, Gabriel Xavier e Acevedo, do Bahia;

Arbitragem: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ), auxiliado por Luiz Claudio Regazone (RJ) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS);