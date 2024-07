MULHERES DE PRIMEIRA

Bahia empata por 0x0 com o JC e conquista acesso à primeira divisão do Brasileirão feminino

Tricolor avançou à semifinal e vai pegar o Sport

Gabriel Rodrigues

Publicado em 8 de julho de 2024 às 21:06

Empate sem gols com o JC em Pituaçu garantiu o retorno do Bahia à primeira divisão Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

O time feminino do Bahia está de volta à primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Na noite desta segunda-feira (8), as Mulheres de Aço empataram por 0x0 com o JC, no estádio de Pituaçu, avançaram à semifinal da Série A2 do Brasileirão e consequentemente garantiram o acesso, já que o regulamento do torneio prevê a promoção dos quatro melhores clubes da competição.

O Bahia controlou a partida do início ao fim, mas pecou na pontaria e não conseguiu transformar as chances criadas em gols. O time baiano entrou em campo com a vantagem de poder perder por até um gol de diferença e o empate garantiu a conquista do objetivo.

O retorno à elite acontece uma temporada depois do time ter sido rebaixado. Após a queda, o clube realizou uma reformulação na categoria, com a chegada de novas atletas, da técnica Lindsay Camila e da gerente de futebol Carol Melo.

O acesso foi o prêmio para o time que se classificou em primeiro da sua chave e fez a segunda melhor campanha da fase de grupos. O Esquadrão segue em busca agora do título da Série A2. O adversário na semifinal será o Sport, que eliminou o Athletico-PR. No complemento da temporada, o clube tem também a disputa do Campeonato Baiano, do qual é o atual tetracampeão. O torneio estadual está previsto para começar no dia 4 de agosto.

O JOGO

Apesar da vantagem de poder perder por até um gol de diferença construída no triunfo por 2x0 no jogo de ida, em Manaus, o Bahia partiu para o ataque desde os primeiros minutos. Com o apoio da torcida, o tricolor tentou pressionar o adversário. De fora da área, Kamile Loirão por muito pouco não venceu a goleira Thaís.

Praticamente sem ser ameaçado, o Bahia era só pressão. No rebote da goleira, Ellen chutou forte, mas a bola explodiu na marcação. Com o duelo completamente dominado, as Mulheres de Aço tinham muita presença ofensiva, mas encontravam dificuldade para articular as jogadas e criar chances realmente claras.

Do outro lado, a melhor chance do clube manauara foi uma escapada pela esquerda com Helena, mas ela concluiu mal a jogada e foi desarmada. O JC chegou a ficar de cara com a goleira Yanne em rápido contra-ataque, mas o impedimento foi marcado.

Apesar da pressão que o Bahia fez no ataque, o tricolor não acertou a pontaria e terminou o primeiro tempo sem balançar as redes.

O panorama da partida seguiu o mesmo no segundo tempo, com muita presença ofensiva do Bahia. Kamile Loirão tentou novo chute cruzado e parou na goleira Thais, enquanto Vilma entrou livre na área, mas foi desarmada por Pedra.

Aos 11 minutos, Loirão recebeu o lançamento, matou no peito e mandou para as redes, mas a atacante estava impedida e goi foi anulado. Com o tempo passando o resultado a favor, a técnica Lindsay Camila fez as primeiras mudanças. Liriel, Angela e Juliana entraram nos lugares de Ary, Ellen e Raíssa, respectivamente.

As mudanças fizeram o Bahia baixar um pouco o ritmo e o JC cresceu no jogo. Aos 25 minutos, Helena mandou chute cruzado e Yanne se esticou toda para defender. A resposta baiana veio em contra-ataque que Vilma entrou livre e tinha a opção de tocar para Letícia, mas chutou para fora.

Aos 44 minutos, Aila aproveitou a sobra do escanteio e marcou o gol tricolor, mas a arbitragem anotou outro impedimento. Já aos 48, o Bahia teve uma nova chance quando Letícia foi derrubada na área e a arbitragem marcou pênalti. A própria Letícia cobrou no canto esquerdo e acertou a trave.