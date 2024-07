PERDEU ESPAÇO

Bahia empresta lateral esquerdo Ryan ao CRB

Cria da base do Bahia, o lateral esquerdo Ryan, de 22 anos, vai defender o CRB no restante da temporada. O tricolor confirmou o empréstimo do jogador ao clube alagoano, que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro.

Ryan tem contrato com o Bahia até o fim de 2025 e ficará no CRB até o final da atual temporada. Ao todo, o lateral disputou 30 jogos pelo Esquadrão e deu três assistências.

Esse ano, ele iniciou as competições disputando posição com Luciano Juba, mas fez apenas cinco partidas. O jogador machucou o tornozelo e ficou um bom tempo fora de ação.

Para o setor, além de Juba, o Bahia conta com Iago Borduchi, atleta que estava no Augsburg, da Alemanha, e vai reforçar a equipe no restante do Brasileirão e Copa do Brasil. Iago foi regularizado e pode estrear contra o Cuiabá, neste sábado (13), às 16h, na Fonte Nova.