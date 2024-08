CAMPEONATO BRASILEIRO

Bahia encara o Botafogo na Fonte Nova em jogo que fecha série de confrontos com o alvinegro

Tricolor fez três jogos contra o rival em 2024 e está invicto

Gabriel Rodrigues

Publicado em 25 de agosto de 2024 às 05:00

Everton Ribeiro é uma das armas do Bahia para superar o Botafogo Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

Depois de protagonizarem três confrontos emocionantes na temporada, Bahia e Botafogo vão se enfrentar pela última vez em 2024. Neste domingo (25), às 16h, tricolores e alvinegros estarão frente a frente na Arena Fonte Nova, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. No último ato, as equipes miram o triunfo para se consolidarem cada vez mais na parte de cima da tabela.

O Esquadrão chega ao confronto vivendo boa fase. O time venceu os últimos três jogos que fez e subiu na classificação. A equipe do técnico Rogério Ceni inicia a rodada na 5ª posição, com 38 pontos, dentro da zona de clubes que vão para a Copa Libertadores de 2025. Voltar a disputar o torneio internacional é o principal objetivo do clube.

O bom momento que o Bahia vive agora teve início justamente contra o alvinegro. No último encontro entre os times, o time baiano venceu por 1x0, na Fonte Nova, e garantiu a classificação às quartas de final da Copa do Brasil, deixando o rival pelo caminho. Na sequência, ganhou também o clássico com o Vitória, em casa, e bateu o Grêmio no Rio Grande do Sul.

Na temporada, o Bahia leva vantagem sobre o Botafogo. Nos três confrontos até aqui, os baianos venceram dois e empataram um. Apesar do retrospecto, o atacante Everaldo prega cautela e diz que o elenco precisa entrar em campo atento para não ser surpreendido. A equipe azul, vermelha e branca deve contar com um grande apoio da torcida na Fonte Nova.

“Foram três jogos, onde a gente conquistou dois triunfos e um empate. Uma classificação na Copa do Brasil. Obviamente eles estão com sangue no olho para jogar contra nós, mas a gente está dentro de casa. Sabemos da dificuldade, é um time bem competitivo, que tem um ritmo bom, mas a gente joga na Fonte. A gente conseguiu reconquistar essa confiança que nós tínhamos perdido nessa oscilação no campeonato. Vai ser um ótimo jogo, mas vamos confiantes porque voltamos para o pelotão de cima e temos que manter esse ritmo até o final”, analisou o centroavante.

Em busca da quarta vitória seguida na temporada, Rogério Ceni ganhou reforços para montar o grupo titular. Recuperados de lesão, o volante Rezende e o atacante Ademir treinaram normalmente durante a semana e estão à disposição do treinador. Por outro lado, Biel e Gilberto, machucados, seguem fora.

A tendência é a de que Ceni repita o time dos últimos jogos, com Everaldo e Thaciano formando a dupla de ataque. Os dois mostraram entrosamento contra o Grêmio e tiveram papel importante na construção do placar de 2x0.

“Nosso time está bem entrosado. Sempre digo isso porque é um meio que tem muita qualidade, facilita para mim, para o Thaciano, para quem entra nessa posição. A gente fica muito tempo com a bola, quando deixamos de ter a bola nos complica um pouco. Mas com a bola, e isso acontece na maioria dos jogos, facilita para nós, e aí faz com que apareçam as oportunidades, para dar assistência, fazer gol... Ao mesmo tempo que somos entrosados para jogar com a bola, somos para marcar. Da mesma forma que fazemos muitos gols, em quase todo jogo, a gente toma pouco gol. Mérito da defesa, do meio, dos atacantes que jogam nessa posição que o Rogério gosta que faça. Mérito de todos”, completou Everaldo.

Adversário

O Botafogo também vive um grande momento no ano, é o líder do Brasileirão, goleou o Flamengo por 4x1 na última rodada, e no meio de semana eliminou o Palmeiras nas oitavas de final da Libertadores. Apesar da fase, o técnico Artur Jorge tem problemas e será obrigado a mudar a escalação.

Pelo menos três titulares estão fora de ação contra o Bahia. O lateral Mateo Ponte, o zagueiro Barboza e o meia Savarino estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo. A lista pode aumentar caso Cuiabano e Luiz Henrique sejam vetados. Eles se machucaram contra o Palmeiras e serão avaliados pelos médicos. Com uma luxação no ombro, Cuiabano deve ser substituído pelo volante Tchê Tchê, que jogaria improvisado na lateral direita.