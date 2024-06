TRICOLOR EMBALADO

Bahia encara o Criciúma de olho na liderança do Campeonato Brasileiro

Fora de casa, Esquadrão busca mais três pontos na Série A

Publicado em 16 de junho de 2024 às 05:00

Meia Thaciano é uma das armas do Bahia para vencer o Criciúma Crédito: FELIPE OLIVEIRA/EC Bahia

O Bahia segue na caça ao líder do Campeonato Brasileiro. Depois de vencer o Fortaleza e manter o embalo no torneio, o Esquadrão tem pela frente mais uma chance de assumir a primeira posição da Série A. O oponente da vez é o Criciúma, adversário deste domingo, às 18h30, no estádio Heriberto Hülse, em Santa Catarina, pela 9ª rodada.

Atual segundo colocado do Brasileirão, o tricolor chegou aos 17 pontos e está empatado com o Flamengo, que lidera o campeonato por ter melhor saldo de gols. O Bahia completou sete jogos de invencibilidade na principal competição do país e vai buscar fora de casa os pontos que precisa para se manter no topo da tabela.

O time baiano tem conseguido manter a regularidade mesmo nos compromissos como visitante. Das quatro partidas que fez longe dos seus domínios no Brasileirão, o Esquadrão perdeu apenas uma, para o Internacional, no Beira-Rio, logo na estreia. Depois disso, empatou com Vitória e Atlético-MG e venceu o Botafogo, por 2x1, no Engenhão.

Para o técnico Rogério Ceni, o ponto alto para a boa fase é a entrega dos atletas. Logo depois do triunfo sobre o Fortaleza, ele reconheceu que a equipe não fez um grande jogo, mas destacou a luta até o final para conseguir o resultado.

“Eles entendem, acho que chegaram no ponto de entender que o talento só não sobrevive. A união da marcação, o que mais evoluímos foi sistema de marcação. Houve uma evolução de entrega de caras que são diferentes tecnicamente, mas se sujeitam a voltar, a marcar [...] É um sistema valioso, mas que precisa ser muito bem executado”, disse o treinador.

Apesar do retrospecto, internamente elenco e comissão técnica pregam pés no chão e foco diante do Criciúma. Será o terceiro encontro entre os times na temporada. Pela Copa do Brasil, o Bahia levou a melhor e venceu o Tigre nas duas partidas da terceira fase: 1x0, na Fonte Nova, e 2x0, em Santa Catarina. No duelo fora de casa, o tricolor suou e só marcou os gols no fim do jogo. Por isso, o pedido para entrar em campo ligado.

"Todos os jogos do Brasileiro são muito difíceis e, se tratando do Bahia, todo mundo quer marcar individual, tirar a qualidade do nosso meio de campo... Mas com resiliência, com os jogadores do banco, isso mostra a força do grupo. O professor Rogério tem dado várias instruções para a gente desempenhar o melhor. Às vezes, não vamos jogar tão bem, mas temos que vencer os jogos. Precisamos nos manter no topo para ir em busca do título brasileiro", pontuou o goleiro Marcos Felipe.

Assim como foi diante do Fortaleza, o Esquadrão terá mudanças no duelo fora de casa. Machucado, o zagueiro Kanu forçou o terceiro cartão amarelo e está suspenso. Rezende e Cuesta disputam a posição ao lado de Gabriel Xavier. Quem também será ausência pelo terceiro cartão é o meia Carlos de Pena. Nos Estados Unidos com a seleção da Colômbia, o lateral Arias completa a lista de desfalques.

Por outro lado, o Bahia tem um retorno importante. O meia-atacante Thaciano está à disposição após cumprir suspensão. Ele é o artilheiro do time na temporada, com nove gols. Rafael Ratão, que foi vetado da última partida por conta de um quadro de gastroenterite, também deve ser relacionado.

CRICIÚMA

Enquanto o Bahia mira a liderança do Brasileirão, o Criciúma tenta a recuperação no campeonato. O Tigre vem de três derrotas seguidas, com direito a goleada por 5x2 em casa para o Cuiabá. A sequência ruim deixa a equipe catarinense na 17ª colocação, dentro da zona de rebaixamento, com cinco pontos. O time tem dois jogos a menos.