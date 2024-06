CONFRONTO DIRETO

Bahia encara o Cruzeiro na Fonte Nova em busca de retorno ao G4 do Brasileirão

Esquadrão entra em campo neste domingo (23), às 16h

Gabriel Rodrigues

Publicado em 23 de junho de 2024 às 05:00

Artilheiro do Brasileirão, com cinco gols, Everaldo é uma das armas do Bahia Crédito: Tiago Caldas/EC Bahia

Depois de dois jogos fora de casa, o Bahia reencontrará o seu torcedor. Neste domingo, o tricolor encara o Cruzeiro, às 16h, na Fonte Nova, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. No clima do São João, o Esquadrão mira, contra a equipe mineira, a recuperação para voltar ao G4 do torneio.

A derrota para o Flamengo, na rodada passada, interrompeu a sequência invicta de 11 partidas na temporada e deixou o Esquadrão na 5º colocação da Série A. O time está empatado em pontos com o Athletico-PR, ambos com 18, mas é superado no saldo de gols.

O Bahia, aliás, tem o próprio Cruzeiro na cola. A Raposa está no 6º lugar, com 17 pontos. Por isso, o tricolor precisa vencer para não ser ultrapassado por um concorrente direto. Além da boa fase que vive no Brasileirão, outro trunfo do Esquadrão para conquistar o resultado positivo está na força de casa.

Sob o comando de Rogério Ceni, a equipe está invicta na Fonte Nova em 2024. Foram 17 jogos, com 15 vitórias e dois empates. Para o volante Caio Alexandre, o momento é de fazer valer o mando de campo para voltar a vencer.

“O grupo quer sempre ganhar. Quando você não consegue ganhar os três pontos, fica chateado, mas não podemos ficar nos lamentando pelo que já passou, temos que viver o próximo jogo, que é o Cruzeiro. Temos que ter muito foco, muita ambição para continuar pontuando. Nós já demos provas, conquistamos bons pontos em casa, é continuar fazendo isso, aproveitar a nossa casa, o nosso torcedor, para conquistar pontos no Brasileirão”, disse.

Como os jogadores que estão pendurados passaram ilesos contra o Flamengo, o Bahia terá praticamente todo elenco à disposição. O único desfalque é o lateral direito Santiago Arias, que está com a seleção colombiana na disputa da Copa América, nos Estados Unidos.

A tendência é a de que Rogério Ceni repita o mesmo time que começou o jogo no Maracanã. Recuperado de lesão, Kanu voltou à equipe e fez boa partida ao lado de Gabriel Xavier, enquanto Everaldo ganhou ainda mais moral após balançar as redes. O camisa 9 tricolor divide a artilharia do Brasileirão com o volante Willian Oliveira, do Vitória. Os dois somam cinco gols, cada.

“A gente teve dois jogos fora de casa, jogos difíceis, mas o grupo está unido, está forte, e sabemos que agora temos dois jogos seguidos em casa, contra Cruzeiro e Vasco, e temos condições de vencer e voltar ao topo da tabela”, afirmou Everaldo.

CRUZEIRO

Assim como o Bahia, o Cruzeiro também chega ao confronto vivendo uma boa fase. O time celeste não perde há três jogos e, na última rodada, bateu o Fluminense, no Mineirão.

Ativo no mercado após o ex-jogador Ronaldo ter vendido a SAF para o empresário Pedro Lourenço, o clube ainda não terá os reforços de peso, como o goleiro Cássio e os atacantes Kaio Jorge e Lautaro Díaz, mas a lista de relacionados para a partida pode ter novidades.