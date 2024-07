PORTÕES ABERTOS

Bahia encara o Sport em Pituaçu por vaga na final da Série A2 do Brasileirão feminino

Mulheres de Aço venceram o jogo de ida e estão perto da decisão

Gabriel Rodrigues

Publicado em 19 de julho de 2024 às 05:00

Bahia venceu o jogo de ida e tem a vantagem do empate para chegar à final do Brasileirão Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

Depois de largar com o pé direito no jogo de ida da semifinal da Série A2 do Brasileirão, o time feminino do Bahia está a um passo de alcançar a decisão. Nesta sexta-feira (19), as Mulheres de Aço enfrentam as pernambucanas pelo confronto de volta da disputa. A partida será no estádio de Pituaçu, às 21h, com portões abertos para a torcida.

O triunfo no primeiro confronto deixou o Bahia em vantagem. O tricolor pode até empatar que se garante na final. Mesmo assim, internamente o Esquadrão descarta jogar com o regulamento debaixo do braço.

Logo após o jogo em Pernambuco, a técnica Lindsay Camila afirmou que não tinha nada decidido que as atletas precisam entrar em campo ligadas para ficar com a vaga. Para não perder o foco, o Bahia usa a experiência como trunfo.

Aos 35 anos, a meia Vilma é uma das líderes do time e tem sido destaque no Brasileirão. Durante entrevista no CT Evaristo de Macedo, ela revelou que tem conversado com as atletas mais novas para tentar controlar a ansiedade.

“Com certeza a gente procura conversar bastante, conversar entre a gente pra procurar a melhor forma pra a gente chegar focadas. Não só contra o Sport, mas em todos os jogos a gente tem procurado isso. E também a gente tem procurado conversar com a nossa treinadora, que ela pede pra gente ficar focada. E ansiedade sempre vai ter. Sempre vai ter ansiedade por ser um jogo muito importante, mas a gente tenta deixar pra lá e não levar pra gente no campo”, comentou.

Vilma é a líder de assistências do Bahia na temporada e conta que está pronta para deixar as companheiras na cara do gol novamente.

“Eu fico feliz em ajudar a equipe com assistências. É uma coisa que eu sempre gostei de fazer. Desde o futsal, quando eu jogava futsal, era uma coisa que eu sempre levei comigo, procurar parceira também melhor pra finalizar. E isso, graças a Deus, a gente treina também bastante, e graças a Deus está dando certo”, completou.