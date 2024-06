PARA MANTER O EMBALO

Bahia encara o Vasco na Fonte Nova em jogo do melhor mandante contra pior visitante

Tricolor quer ampliar boa sequência em casa no Brasileirão

Gabriel Rodrigues

Publicado em 26 de junho de 2024 às 05:00

Jean Lucas é um dos pilares do meio-campo do Bahia em 2024 Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

De volta ao G4 do Brasileirão, o Bahia quer agora manter o embalo na competição, e nesta quarta-feira (26) tem mais um desafio na Fonte Nova. O time recebe o Vasco, às 21h30, pela 12ª rodada, em um confronto que colocará frente a frente o melhor mandante contra o pior visitante da Série A.

O tricolor inicia a rodada na 3ª colocação, com 21 pontos, e aposta na força de casa para derrubar mais um adversário. O clube baiano tem a melhor campanha como anfitrião na elite brasileira, com 100% de aproveitamento nos cinco jogos que disputou. Além disso, sob o comando de Rogério Ceni, a equipe está invicta na Fonte Nova na temporada, com 16 vitórias e dois empates em 18 partidas.

Já o Vasco chega ao duelo motivado após golear o São Paulo por 4x1, mas vive fase turbulenta fora e dentro de campo. O alvinegro é, junto com o Fluminense, o pior visitante do Brasileirão, com cinco derrotas em cinco jogos disputados. A equipe está na 15ª colocação, com 10 pontos, e pode voltar à zona de rebaixamento em caso de tropeço em Salvador.

Apesar dos cenários distintos, o Bahia prega atenção para não cometer erros e ser surpreendido em casa. Contra o Cruzeiro, o time saiu perdendo e precisou correr atrás para reverter a situação e somar mais três pontos. Para o lateral esquerdo Luciano Juba, a força da torcida tem sido o combustível para o Esquadrão.

“Dentro da nossa casa, a gente é muito forte, ainda mais com o apoio da nossa torcida. Vimos no jogo contra o Cruzeiro, em um dia de São João, em que todo mundo sai da cidade grande e vai para o interior, deu mais de 35 mil pessoas. A gente sabe que a nossa torcida é muito forte e vamos sempre dar o máximo dentro e fora de casa para que a nossa torcida lote ainda mais o estádio e a gente conquiste os triunfos”, afirmou.

Sem jogadores machucados ou suspensos, o Bahia conta com força máxima para pegar o Vasco. Mas o técnico Rogério Ceni deixou dúvidas sobre a escalação que vai iniciar a partida. Diante do Cruzeiro, o treinador poupou o meia Everton Ribeiro, que entrou no segundo tempo, e escalou De Pena entre os titulares.

O comandante revelou preocupação com o pouco tempo de intervalo entre as partidas. Desde a vitória por 1x0 sobre o Fortaleza, na 8ª rodada, o tricolor iniciou uma sequência de oito jogos em 25 dias, o que dá média de um compromisso a cada três dias. Ceni só confirmará o time minutos antes do início do duelo, mas a tendência é a de que Everton Ribeiro volte a ser titular.

“Confesso que, quando vem jogo de três em três dias, é difícil para todos. O Cruzeiro veio de intervalo de quatro dias, o Vasco vem assim também. Um dia faz muita diferença. Não é só nem a energia. São os cartões que se acumulam, com número de jogadores pendurados. [Contra o Cruzeiro] o Everton ficou fora. Quem sabe a gente faça uma mudança para o próximo para segurar um atleta mais desgastado”, explicou.

VASCO

Sob o comando do interino Rafael Paiva, que assumiu a função após a demissão do português Álvaro Pacheco, o Vasco tem retornos importantes para enfrentar o Bahia. O volante Zé Gabriel e o lateral Victor Luís voltam após cumprirem suspensão.

Já o zagueiro Robert Rojas e o volante Praxedes foram liberados pelo departamento médico, mas ficaram fora da lista de relacionados por opção do treinador.