FIM DAS CONTRATAÇÕES

Bahia encerra janela de transferências com dois reforços e saídas; veja o balanço

Período de negociações chegou ao fim nesta segunda-feira (2)

Gabriel Rodrigues

Publicado em 3 de setembro de 2024 às 05:00

Elenco do Bahia ganhou apenas duas novas peças durante a janela de transferências Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

A segunda janela de transferências do futebol nacional chegou ao fim nesta segunda-feira (2). A partir de agora, os clubes das Séries A e B do Campeonato Brasileiro estão limitados na busca por reforços e podem contratar apenas jogadores que ficaram sem contratos durante o período de negociações. Quem esperava por uma surpresa no Bahia no último dia, se frustrou.

O tricolor encerrou a janela de contratações com apenas dois reforços: o lateral esquerdo Iago Borduchi, que estava no Augsburg, da Alemanha, e havia firmado pré-contrato com o Esquadrão em janeiro, e o uruguaio Lucho Rodríguez, de 21 anos, que foi adquirido junto ao Liverpool do Uruguai, por 12 milhões de dólares (cerca de R$ 65,5 milhões), se transformando na maior compra do futebol nordestino. Lucho se juntou ao elenco em julho e desde então disputou oito partidas e marcou um gol. Ele foi titular em um confronto.

Além do uruguaio, o Bahia também repatriou o goleiro Gabriel, que estava emprestado ao Portimonense, de Portugal, e o zagueiro Vitor Hugo, que disputou o primeiro semestre pelo Panathinaikos. A dupla está integrada ao grupo de Rogério Ceni. Já o lateral direito André voltou mais cedo do empréstimo ao português Estrela Amadora, mas trata de uma lesão no joelho e não deve ser utilizado esse ano.

Apesar das cifras desembolsadas na contratação de Lucho, parte da torcida esperava que o clube fosse mais ativo na busca por reforços, principalmente para suprir carências no elenco. A principal delas, a saída do centroavante Oscar Estupiñán, que em julho deixou a equipe e voltou ao Hull City, da Inglaterra. Para ficar com o colombiano, o Bahia teria que exercer a cláusula de compra dos direitos econômicos, o que não aconteceu.

A saída de Estupiñán deixou uma lacuna no elenco, pois a equipe conta apenas com Everaldo como centroavante. Ainda assim, o camisa 9 tem atuado pelo lado direito do campo no esquema de Rogério. O treinador tem apostado Cauly como referência do ataque e, durante os jogos, costuma escalar Lucho ou Rafael Ratão na função.

Logo após a derrota por 2x1 para o Red Bull Bragantino, o treinador foi questionado sobre a possibilidade de ganhar reforços no último dia da janela, mas explicou que o clube está no limite do orçamento e não faria loucuras.

“O problema da janela é que você não faz uma contratação da noite para o dia, não é assim que as coisas funcionam. Estamos no limite do orçamento, respeitamos esse limite, trabalhamos e tentamos achar soluções dentro do que a gente tem no nosso elenco”, disse.

O Bahia também liberou o zagueiro Marcos Victor, que estava sem espaço no elenco e foi emprestado ao Athletico-PR. O defensor ficará no rubro-negro até junho de 2025.

BALANÇO

Somando os três períodos de contratações que teve na temporada, o Bahia anunciou a chegada de nove jogadores. Destes, cinco foram contratados sem custos: Everton Ribeiro, Arias, Cuesta, De Pena, Iagor Borduchi e Estupiñán, enquanto pelos outros três foi preciso desembolsar cerca de R$ 113,5 milhões.

Além dos R$ 65 milhões que pagou por Lucho Rodríguez, o clube baiano gastou R$ 24,2 milhões para tirar o volante Jean Lucas do Santos, e R$ 24,3 milhões ao Fortaleza por Caio Alexandre.

Entre chegadas e saídas, atualmente o elenco conta com 28 jogadores, mas o volante Acevedo se recupera de uma cirurgia no joelho e ainda não estreou na temporada. O grupo é considerado curto para um calendário tão intenso como o brasileiro, só que Rogério Ceni explica que tem buscado soluções caseiras.

O treinador tem observado jogadores da base. Atletas como Tiago, Ruan Pablo e Roger Gabriel frequentemente são relacionados, mas ganharam poucos minutos em campo. Na ausência de Biel, machucado, o lateral Iago Borduchi foi utilizado na linha de ataque.

“Iago já jogou nessa função na Alemanha. Não é uma novidade. Acho que o Tiago precisa melhorar mais. Está treinando com a gente de maneira fixa. Ele precisa evoluir nos treinamentos. Iago é um jogador rodado, com experiência, está nos ajudando. Infelizmente perdemos Biel, que poderia ser útil nessa função”, explicou o treinador.

QUEM CHEGOU AO BAHIA DURANTE A SEGUNDA JANELA

Iago Borduchi - lateral esquerdo, estava no Augsburg-ALE

Luciano Rodríguez - atacante, comprado do Liverpool-URU

Gabriel - goleiro, volta após empréstimo ao Portimonense-POR

Vitor Hugo - zagueiro, volta após empréstimo ao Panathinaikos-GRE

* André - lateral direito, voltou ao Bahia para tratar lesão no joelho

QUEM DEIXOU O BAHIA DURANTE A SEGUNDA JANELA

Oscar Estupiñan - atacante, retornou ao Hull City

Marcos Victor - zagueiro, foi emprestado ao Athletico-PR