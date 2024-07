DUELO DE OPOSTOS

Bahia enfrenta o Corinthians na Fonte Nova em busca de retorno ao G4 do Brasileirão

Tricolores e alvinegros chegam ao jogo vivendo fases completamente distintas na Série A. O Bahia inicia a rodada na 5ª posição, com 30 pontos, e mira o pelotão de frente. A equipe está empatada em pontos com o São Paulo, 4º colocado, e pode voltar à zona de classificação para a fase de grupos da Libertadores.

O confronto também será a chance do Esquadrão de se recuperar da derrota em casa na última rodada. O time caiu por 2x1 para o Cuiabá e perdeu a invencibilidade como mandante no ano. Mais uma vez, o elenco azul, vermelho e branco terá apoio em massa da torcida. Todos os ingressos foram vendidos e a expectativa é a de que o público supere os 48 mil pagantes.

Do outro lado, os paulistas não vivem os seus melhores dias e estão na 17º colocação, abrindo a zona de rebaixamento. Em crise dentro e fora de campo, o Corinthians está no terceiro treinador do ano. Mano Menezes e António Oliveira passaram pelo comando antes do argentino Ramón Díaz, que estreou com vitória por 2x1 sobre o Criciúma, na última rodada.