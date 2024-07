OLHANDO PARA O ALTO

Bahia enfrenta o Cuiabá, na Fonte Nova, de olho em permanência no G4 e recorde no Brasileirão

Esquadrão entra em campo neste sábado (13), às 16h

Gabriel Rodrigues

Publicado em 13 de julho de 2024 às 05:00

Everton Ribeiro é um dos pilares do Esquadrão na temporada Crédito: Tiago Caldas /EC Bahia

Depois de dois jogos seguidos fora de casa, o Bahia matará a saudade do seu torcedor. Neste sábado, o Esquadrão recebe o Cuiabá, às 16h, na Fonte Nova, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Como tem sido desde o início da Série A, o clube baiano aposta na sinergia com a torcida para vencer mais uma e manter a boa fase na competição.

Melhor mandante do Brasileirão, o Bahia tem 100% de aproveitamento jogando na Fonte Nova. O bom retrospecto em casa explica a campanha positiva da equipe, que inicia a rodada na 4ª colocação, com 30 pontos em 16 jogos. Se vencer o Cuiabá, o tricolor pode ficar mais perto da liderança do campeonato, já que Botafogo e Palmeiras, que ocupam a primeira e segunda colocações, respectivamente, se enfrentam na rodada.

Além disso, mais três pontos fariam o Bahia alcançar o seu melhor início de primeiro turno na elite do futebol brasileiro. Até então, a maior pontuação conquistada pelo clube nos primeiros 19 jogos aconteceu em 2019, quando conseguiu 31.

Apesar do cenário, o clima no CT Evaristo de Macedo é de pés no chão e concentração para fazer um grande jogo. O Cuiabá vem de recuperação no Brasileiro e, na última partida que fez, empatou com o Flamengo no Maracanã. Além disso, o time auriverde chegará ao confronto mais descansado, já que não atuou no meio da semana.

Remanescente da temporada passada, o atacante Biel cobra atenção para que a equipe não repita os erros que cometeu no último encontro com o Cuiabá. No ano passado, o tricolor foi derrotado por 3x0, na Fonte Nova. O Esquadrão, aliás, busca o primeiro triunfo sobre o time do Centro-Oeste. Na história, os times se enfrentaram quatro vezes, com um empate e uma vitória do Dourado.

“No ano passado tivemos uma expulsão logo no início do jogo. Vamos entrar totalmente focados para não cometer os erros que cometemos no ano passado”, disse Biel.

Por sinal, ele é um dos cotados para formar o ataque do Bahia. Autor de um dos gols na vitória sobre o Athletico-PR, o jogador deve substituir Everaldo, que recebeu o terceiro cartão amarelo e está fora da partida. Sem Estupiñan, que deixou o clube e voltou ao Hull City, da Inglaterra, Ratão e Ademir também são opções para o técnico Rogério Ceni.

O comandante terá também o reforço do lateral esquerdo Iago Borduchi, que foi regularizado e está à disposição. Apesar de não ter confirmado a escalação, o treinador vai promover o retorno de peças importantes ao time titular, como Caio Alexandre, Everton Ribeiro e Thaciano. O trio foi poupado diante na última partida da equipe.

“A expectativa é das maiores, o torcedor está sempre em massa para nos apoiar e a gente espera fazer um bom jogo”, completou o atacante.

CUIABÁ

Pelo lado do Cuiabá, a grande novidade é o retorno do atacante Deyverson. Ele foi relacionado depois de quase três meses fora por indisciplina e viajou com a delegação para Salvador. Deve começar a partida no banco, enquanto o paraguaio Isidro Pitta assume o papel de referência do ataque.