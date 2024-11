PARA ESPANTAR A MÁ FASE

Bahia enfrenta o Palmeiras na Fonte Nova e tenta encerrar o jejum para seguir sonhando com Libertadores

Esquadrão não vence há cinco jogos e aposta no fator casa para levar a melhor

Depois de nove dias apenas treinando, o Bahia voltará a entrar em campo diante do seu torcedor. Nesta quarta-feira (20), o Esquadrão encara o Palmeiras, às 18h, na Fonte Nova, em duelo que vale o fim da crise em que o time baiano se encontra no Campeonato Brasileiro.

Contra o alviverde, a missão é encerrar o jejum de vitórias na temporada para seguir sonhando com uma vaga na próxima edição da Libertadores. O Bahia está há cinco jogos sem ganhar e, no período, acumulou quatro derrotas e um empate. A consequência do desempenho foi a saída da zona de classificação para o torneio internacional. O Esquadrão inicia a 34ª rodada na 8ª posição, com 46 pontos.