RETA FINAL

Bahia entra na última semana da janela de contratações; veja movimentações

Próximo período de inscrições acontecerá em julho

Da Redação

Publicado em 15 de abril de 2024 às 15:08

Bahia tem até o dia 19 de abril para reforçar o elenco antes da próxima janela Crédito: Letícia Martins / ECBahia

O Bahia entrou na última semana da atual janela de contratações do futebol brasileiro. De acordo com o regulamento da CBF, os clubes das Séries A e B têm até a próxima sexta-feira (19) para inscrever novos atletas. Neste período, que começou no dia 1º de abril, as equipes podem incorporar jogadores que estão livres ou disputaram os estaduais.

Depois do dia 19 de abril, o novo período de contratações será apenas em julho, durante a segunda janela. Até o momento, o Bahia anunciou somente o meia Carlos de Pena. O uruguaio de 32 anos estava no Internacional e assinou contrato até o fim do ano. De Pena estreou pelo Esquadrão no último sábado (13), na derrota do clube baiano para o Inter, por 2x1, no Beira Rio.

Carlos de Pena foi único jogador contratado pelo Bahia na janela atual Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

Oficialmente, o Bahia não confirma quais posições e quantos reforços busca. Um lateral esquerdo e um zagueiro estão em pauta, mas o tricolor não deve fazer grandes investimentos.

Vale ressaltar que o Bahia tem pré-contrato assinado com o lateral esquerdo Iago Borduchi, que atualmente defende o Augsburg, da Alemanha. Ele se apresentará em julho, após o fim do contrato com a equipe europeia. Desde o início do ano, o tricolor contratou sete jogadores. A principal incorporação foi o meia Everton Ribeiro, que chegou livre após fim de contrato com o Flamengo.

CONFIRA O MERCADO TRICOLOR EM 2024

CONTRATAÇÕES DO BAHIA:

Everton Ribeiro - meia, chegou livre após o fim do contrato com o Flamengo. Assinou vínculo até o fim de 2025.

Jean Lucas - volante comprado junto ao Santos, assinou contrato até o fim de 2028

Caio Alexandre - volante comprado do Fortaleza. Tem contrato até o fim de 2028

Santiago Arias - lateral direito colombiano também chegou livre após defender o Cincinnati, dos Estados Unidos. Tem contrato até o fim de 2025.

Victor Cuesta - zagueiro, assinou com o Bahia sem custo após romper vínculo com o Botafogo. Tem contrato até o fim de 2024

Oscar Estupiñan - centroavante, chegou emprestado pelo Hull City, da Inglaterra. O vínculo é até o fim da temporada

Carlos de Pena - meia de 32 anos estava no Internacional e assinou contrato em definitivo até o fim da temporada.

JÁ ESTÁ FECHADO: