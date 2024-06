CAMPEONATO BRASILEIRO

Bahia está pronto para enfrentar o Flamengo; veja a provável escalação

Tricolor fez o último treino antes da partida no Rio de Janeiro

Da Redação

Publicado em 19 de junho de 2024 às 14:16

Bahia encara o Flamengo em confronto direto no G4 do Brasileirão Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

O Bahia está pronto para enfrentar o Flamengo, em duelo marcado para esta quinta-feira (20), às 20h, no Maracanã, pela 10ª rodada do Brasileirão. Na manhã desta quarta-feira (19), o tricolor fez o último treino antes da partida.

Na última atividade, o técnico Rogério Ceni aproveitou para exibir um vídeo com informações sobre o time carioca. Logo depois, os jogadores foram para o campo e aprimoraram as triangulações e finalizações. O treinador também promoveu um trabalho tático no qual realizou os últimos ajustes na equipe.

O zagueiro Kanu participou de parte do treino no campo e não deve encarar o Flamengo. Por outro lado, o meia Carlos de Pena está à disposição após cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Uma provável escalação do Bahia tem:

Marcos Felipe, Gilberto, Gabriel Xavier, Cuesta e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauly; Thaciano e Everaldo.