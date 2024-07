BRASILEIRÃO

Bahia está pronto para enfrentar o Juventude; veja provável escalação

O Bahia está pronto para para enfrentar o Juventude, em partida que será realizada nesta quinta-feira (4), às 19h, na Fonte Nova, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira (3), o tricolor realizou o último treino antes do confronto.

No CT Evaristo de Macedo, os jogadores começaram o dia com uma ativação física na academia. Em seguida, foram para o campo e o técnico Rogério Ceni comandou um treino tático em campo aberto. Ceni montou o time titular e fez orientações sobre o planejamento.

Os reservas ficaram no campo 2 e realizaram um treino técnico específico em campo reduzido. O Bahia tem praticamente todo elenco à disposição. As únicas baixas são o volante Acevedo, que machucou o joelho no fim do ano passado, e o lateral Arias, que está disputando a Copa América com a Colômbia.