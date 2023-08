Time feminino do Bahia tem 100% de aproveitamento no Baianão. Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

O time feminino do Bahia continua voando no Campeonato Baiano. Na manhã desta quarta-feira (23), as Mulheres de Aço ampliaram a vantagem na liderança e garantiram a classificação para a semifinal após golear o Lusaca por 9x0, no estádio de Pituaçu.



O duelo foi válido pela 5ª rodada e o triunfo tricolor começou a ser construído no primeiro tempo. Aos 21 minutos, Jordana, com chute de fora da área, abriu o placar. Aos 38, com gol contra, o Bahia ampliou.

No final da primeira etapa ainda deu tempo de Juliana marcar mais dois gols e mandar o Bahia para o intervalo com uma vantagem de 4x0.

O Esquadrão voltou ligado para o segundo tempo e anotou mais cinco gols. Artilheira da partida, a atacante Juliana marcou mais dois. Yenny Acuña (duas vezes) e Sorriso completaram o resultado elástico.

Com a goleada, o Bahia segue líder isolado. O tricolor tem 100% de aproveitamento e soma 15 pontos. Restando mais duas rodadas para o fim da primeira fase, o time se garantiu na semifinal e briga agora pelo primeiro lugar geral.

O Lusca, com sete pontos, aparece em segundo lugar, empatado com o Vitória. O Jacuipenese, com seis, fecha o G4. As duas equipes ainda jogam na rodada.