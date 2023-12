Torcida do Bahia lotou a Fonte Nova em apoio ao tricolor em 2023. Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia

Se dentro de campo o desempenho do Bahia não atingiu o esperado, nas arquibancadas os tricolores deram um show no apoio ao Esquadrão. Em 2023, o clube baiano fechou a temporada com a quarta maior média de público pagante da Série A do Campeonato Brasileiro.



No ano em que voltou a disputar a primeira divisão, o Bahia conseguiu média de 36.480 torcedores pagantes por jogo na Fonte Nova. O clube baiano ficou atrás apenas de Flamengo (54.499 pagantes), São Paulo (43.800 pagantes) e Corinthians (38.393 pagantes). Os dados são do Blog do Ranking da CBF.

Para se ter uma ideia, a presença de público do tricolor no Brasileirão foi superior a do Palmeiras, atual campeão brasileiro. O alviverde aparece na quinta colocação, com média de 33.167 pagantes por partida.

Nos números gerais, o Bahia ficou com a sexta maior média de público pagante entre todos os clubes do país. Em 32 jogos contando a Série A, Campeonato Baiano, Copa do Nordeste e Copa do Brasil, a média foi de 33.167 torcedores.

A força da torcida fez o Bahia quebrar uma marca, o clube ultrapassou a quantidade de 1 milhão de pagantes nos seus jogos como mandante. O feito foi alcançado na derrota por 1x0 para o São Paulo, na 36ª rodada da Série A, quando 45.756 torcedores pagaram ingresso para acompanhar o duelo. Ao todo, os borderôs registram a presença de 1.061.356 torcedores.

Foi apenas a terceira vez na história que o Esquadrão colocou mais de 1 milhão de pagantes no estádio. As outras duas vezes aconteceram em 1986 (1.041.780 pagantes) e 1999 (1.014.209 pagantes). O clube conseguiu ainda emplacar 19 jogos seguidos com público acima dos 30 mil pagantes.

O jogo com maior público pagante no ano foi a final do Campeonato Baiano contra o Jacuipense, que registrou a presença de 48.085 torcedores. O tricolor venceu por 3x0 e faturou o 50º título estadual.

No Brasileirão, o confronto com mais pagantes como mandante foi a derrota por 3x2 para o Flamengo, na Fonte Nova, com público de 47.655 pessoas. O triunfo por 1x0 no clássico contra o Vitória, pelo Baianão, fecha o top-3 com total de 46.456 pagantes.

O sócio-torcedor do Bahia tem papel fundamental para elevar a média de público do clube. Dos pouco mais de 50 mil sócios do Esquadrão, cerca de 30 mil possuem a modalidade com acesso garantido, ou seja, adquiriram ingressos para todos os jogos da temporada, independentemente da competição.

Sendo assim, a bilheteria se constitui como uma importante receita para o tricolor durante o ano. Em 2023, a renda bruta com a venda de ingressos foi de R$28.659.193,00. A conta inclui os sócios com acesso garantido e os bilhetes vendidos de forma avulsa em cada partida. A maior renda do ano foi registrada na partida contra o Flamengo: R$ 1.918.299,00.