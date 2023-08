O Bahia está pronto para mais um desafio no Campeonato Brasileiro. Na manhã deste sábado (12), o tricolor encerrou a preparação para o confronto com o Atlético-MG. A partida será no domingo (13), às 11h, no estádio Mineirão, em Belo Horizonte.



O técnico Renato Paiva fez os últimos ajustes na equipe. Como já é costume, o treinador faz mistério sobre a escalação, mas deve manter a base que venceu o América-MG, na última rodada.



O zagueiro Gabriel Xavier, que foi poupado, deve voltar ao time na vaga de Vitor Hugo. Uma provável escalação do Esquadrão tem: