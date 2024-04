BRASILEIRÃO

Bahia inicia venda de ingressos para duelo contra o Fluminense

Duelo na Fonte Nova marcará a estreia do Esquadrão como mandante na Série A

O Bahia iniciou a venda de ingressos para o confronto com o Fluminense, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será na próxima terça-feira (16), às 21h30, na Fonte Nova. A partir desta sexta-feira (12), a comercialização é exclusiva para os sócios do clube.