NA FONTE NOVA

Bahia inicia venda de ingressos para o duelo contra o Atlético-MG

O Bahia iniciou a venda de ingressos para o confronto com o Atlético-MG. A partida será neste domingo (15), às 18h30, na Fonte Nova. Nesta quarta-feira (11), a comercialização ocorre de forma exclusiva para os sócios do clube.

Na quinta-feira (12), a venda de ingressos será aberta para os sócios da modalidade Esquadrão da Sorte. O público geral poderá comprar as entradas a partir de sexta-feira (13).

Além do site da Arena Fonte Nova, a comercialização acontece nas lojas do Bahia nos shoppings Salvador Norte, Bela Vista e Parque Shopping. Na sexta-feira, os ingressos também serão vendidos nas bilheterias do estádio.