CAMPEONATO BRASILEIRO

Bahia inicia venda de ingressos para partida contra o Corinthians

O Bahia iniciou a venda de ingressos para o confronto com o Corinthians, no próximo domingo (21), às 16h, na Fonte Nova, pelo Campeonato Brasileiro. A partir desta terça-feira (16), os torcedores podem garantir presença no duelo.