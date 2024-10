MAIS LONGE DO G6

Bahia leva baile no 1º tempo e perde confronto direto contra o Vasco em São Januário

Tricolor esboçou reação e teve a bola do empate na reta final, mas acabou derrotado

Gabriel Rodrigues

Publicado em 28 de outubro de 2024 às 22:59

Marcos Felipe falhou no primeiro gol do Vasco em São Januário Crédito: Matheus Lima/Vasco da Gama

O Bahia viveu uma noite para ser esquecida em São Januário, nesta segunda-feira (28). No confronto direto com o Vasco, o tricolor apresentou desempenho abaixo do esperado, viu o alvinegro anotar três gols apenas no primeiro tempo e acabou derrotado por 3x2.

O Vasco construiu a vitória logo nos primeiros minutos, com Emerson Rodríguez. Na sequência, o francês Payet balançou as redes mais duas vezes. Luciano Rodríguez, que entrou durante a partida, descontou para o Esquadrão. No segundo tempo, Ademir fez mais um, mas não o suficiente para evitar o resultado negativo.

A derrota deixou o Bahia mais longe da zona de classificação para a Libertadores e fez o Vasco voltar à briga. O time baiano se mantém na 7ª colocação, com 46 pontos, enquanto a equipe carioca chegou aos 43 e subiu para a 9ª posição. O São Paulo, com 51 pontos, fecha o G6.

Depois de dois jogos seguidos fora de casa, o Bahia terá agora um duelo diante da sua torcida. Na próxima rodada, o Esquadrão encara o São Paulo, na Fonte Nova.

PASSEIO VASCAÍNO

Depois do empate por 1x1 com o Cruzeiro fora de casa, Rogério Ceni deixou aberta a possibilidade de manter Biel entre os titulares, mas o atacante foi vetado após voltar a sentir dor na região lombar. Assim, o treinador escalou o time considerado titular durante a temporada, com os retornos do lateral Arias e do volante Caio Alexandre.

Como já é característico, o Bahia começou a partida com mais posse de bola, mas viu o Vasco subir as linhas para pressionar a saída de bola. A estratégia fez o tricolor ficar preso no campo de defesa. Aos poucos, o Vasco mudou a postura: desceu a linha de ataque e passou a buscar o contra-ataque. Deu certo.

O gol alvinegro poderia ter saído na escapada em velocidade de Puma Rodríguez, que cruzou rasteiro. No bate-rebate, a bola sobrou para Emerson Rodríguez, que não conseguiu aproveitar. A dupla estava em sintonia. Aos 11 minutos, Puma arriscou de fora da área, Marcos Felipe falhou ao tentar defender e entregou nos pés de Emerson Rodríguez, que fuzilou as redes.

O Esquadrão acusou o golpe e seguiu tomando pressão. Quatro minutos depois, Rayan invadiu a área e foi derrubado por Kanu. Em cima do lance, Raphael Claus marcou pênalti. Payet cobrou forte e fez 2x0 para o Vasco, aos 17 minutos.

O placar adverso deixou o Bahia atordoado. O time baiano se viu vulnerável no meio-campo e praticamente não conseguia criar. A primeira chegada da equipe foi uma cabeçada de Everaldo que não levou riscos ao gol de Léo Jardim. Enquanto isso, o Vasco continuou aproveitando as chances.

Aos 31 minutos, Payet recebeu livre de marcação e da entrada da área mandou uma bomba no cantinho. Marcos Felipe nem se mexeu no terceiro gol vascaíno. Só então Rogério Ceni decidiu mexer no time. Everaldo e Jean Lucas saíram para as entradas de Luciano Rodríguez e Ademir.

As alterações surtiram efeito. Em um dos raros ataques do Bahia, Ademir cruzou na medida e Luciano Rodríguez, de cabeça, descontou para para a equipe baiana, que foi para o intervalo com o 3x1 no placar.

FICOU NO QUASE

Em busca, pelo menos, do empate, o Bahia voltou para o segundo tempo com Rafael Ratão e Acevedo nos lugares de Cauly e Caio Alexandre, respectivamente. As mexidas alteraram a estrutura tática do time, mas o tricolor ainda tinha dificuldade na construção.

Do outro lado, o Vasco aproveitava a vantagem para jogar em contra-ataque, explorando, principalmente, o lado esquerdo do ataque, com Emerson Rodríguez. O alvinegro quase fez o quarto gol em erro de Kanu. Alex Teixeira roubou a bola, entrou na área e rolou para Payet. Arias chegou primeiro e evitou o hat-trick do francês.

O Bahia não conseguia fazer pressão no ataque, mas aos 29 minutos colocou fogo na partida. No rápido contra-ataque, Thaciano recebeu na frente e tocou na saída de Léo Jardim. O goleiro fez a defesa parcial, mas a bola sobrou para Ademir, de cabeça, fazer o segundo do tricolor.

Presente em bom número em São Januário, a torcida baiana começou a cantar alto. O Bahia seguiu buscando o empate. Em falta direta, Everton Ribeiro exigiu boa defesa de Léo Jardim.

A chance de deixar tudo igual veio aos 48 minutos. Depois do cruzamento na área, Ratão finalizou, Léo Jardim defendeu e a bola voltou nos pés do próprio Ratão. Com o gol aberto, o atacante do Bahia mandou para fora e não conseguiu evitar a derrota fora de casa.

FICHA TÉCNICA

Vasco 3x2 Bahia - Campeonato Brasileiro (31ª rodada)

Vasco: Léo Jardim, Paulo Henrique, João Victor, Maicon e Lucas Piton; Matheus Carvalho (Jair), Galdames e Payet (Sforza); Puma Rodríguez (Maxime Domínguez), Rayan (Alex Teixeira) e Emerson Rodríguez (Maxssuel). Técnico: Rafael Paiva

Bahia: Marcos Felipe, Arias, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba (Iago Borduchi); Caio Alexandre (Acevedo), Jean Lucas (Ademir), Everton Ribeiro e Cauly (Rafael Ratão); Thaciano e Everaldo (Luciano Rodríguez). Técnico: Rogério Ceni

Local: São Januário

Gols: Emerson Rodríguez, aos 11 minutos, Payet, aos 17 e aos 31, Luciano Rodríguez, aos 42 do 1º tempo, Ademir, aos 29 do 2º tempo

Cartão amarelo: Galdames, Maicon, Payet (Vasco); Gabriel Xavier, Thaciano (Bahia)

Público: 16.949 pagantes

Renda: R$ 867.875,00