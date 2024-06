DERROTA AMARGA

Bahia leva gol aos 48 do 2º tempo e perde para o Flamengo no Maracanã

Tricolor fez bom jogo, mas cansou no fim e caiu diante do rubro-negro

Gabriel Rodrigues

Publicado em 20 de junho de 2024 às 22:01

Bahia controlou o jogo, mas sofreu o gol no final e perdeu no Brasileirão Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

No confronto direto pela liderança do Brasileirão, o Bahia controlou boa parte do duelo contra o Flamengo, arrancou o empate após sair atrás, mas levou o gol aos 48 minutos do 2º tempo e caiu por 2x1, na noite desta quinta-feira (20), no Maracanã. Gerson abriu o marcador para o rubro-negro, Everaldo deixou tudo igual ainda no primeiro tempo, mas David Luiz, de cabeça, balançou a rede pela última vez no confronto.

O resultado deixa o Bahia estacionado nos 18 pontos e quebra a sequência de 11 jogos de invencibilidade da equipe na temporada. Do outro lado, o Flamengo assumiu a liderança da Série A, com 21 pontos.

O Esquadrão mira agora dois jogos seguidos na Fonte Nova. No domingo (23), recebe o Cruzeiro, às 16h. Já na quarta-feira (26), o rival será o Vasco, às 21h30.

O JOGO

Por conta do empate entre Botafogo e Athletico-PR, Bahia e Flamengo entraram em campo precisando vencer para assumir a liderança do Brasileirão, já que ambos estavam empatados com 18 pontos. Rogério Ceni promoveu o retorno de Kanu na defesa e escalou o tricolor com força máxima.

Quando a bola rolou, o Flamengo tentou pressionar o Bahia, mas aos poucos o Esquadrão usou a posse de bola para controlar a partida. A primeira chance de perigo foi do time baiano. Na jogada construída por Everton Ribeiro, Everaldo recebeu na ponta e cruzou para Cauly no meio da área. O meia chutou cruzado, mas a bola foi para fora.

Com a bola no pé, o Bahia conseguia ditar o ritmo e deixava a torcida do Flamengo impaciente. Faltava ao tricolor acertar na construção das jogadas para criar chances claras. Porém, em uma das poucas chegadas do time carioca, o Esquadrão foi castigado.

Aos 23 minutos, Lorran fez a jogada pela direita e cruzou para Pedro. O centroavante escorou e Gerson soltou o chute para vencer Marcos Felipe e abrir o placar no Maracanã.

O gol deixou o Flamengo mais confortável. O segundo gol poderia ter saído minutos depois, em escapada rápida que Gerson tentou driblar Marcos Felipe, mas o goleiro tricolor se recuperou e ficou com a bola.

O Esquadrão tentou retomar o controle do jogo, mas continuava pecando no último passe. Quando acertou, o gol saiu. Aos 34 minutos, Jean Lucas lançou Everaldo, que ganhou da marcação de Ayrton Lucas e tocou na saída de Rossi para empatar o duelo.

A partida ficou aberta na reta final do primeiro tempo. Jean Lucas tentou pegar de primeira, mas isolou. Já Cebolinha mandou chute cruzado dentro da área e por muito pouco não balançou as redes.

Satisfeito com o desempenho tricolor, Rogério Ceni não mexeu na equipe. O Bahia manteve a postura, com imposição sobre o Flamengo. A estratégia de abafar a saída do adversário deu certo. Jean Lucas roubou e entregou para Everton Ribeiro. O meia arriscou da entrada da área, mas Rossi defendeu.

Sem conseguir transformar o domínio em chances claras, o Bahia viu o Flamengo crescer no jogo. O rubro-negro se fez mais presente no ataque e passou a apostar em jogadas pelo alto. O time baiano perdeu fôlego e praticamente só se defendia.

Diante do cenário, Ceni colocou mais velocidade em campo. Biel e Ademir entraram nas vagas de Cauly e Everaldo, respectivamente. As mudanças deixaram a equipe mais vertical. Ademir conseguiu fazer boas jogadas pelo lado direito do ataque, mas o adversário se fechou bem.

Na base da insistência carioca, o Bahia acabou castigado novamente. Aos 48 minutos, Gerson cruzou a falta na área e David Luiz subiu mais do que a defesa tricolor para tocar de cabeça. Marcos Felipe ainda tocou na bola, mas não conseguiu evitar a derrota baiana.

FICHA TÉCNICA

Flamengo 2x1 Bahia - Campeonato Brasileiro (10ª rodada)

Flamengo: Rossi, Wesley, David Luiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas (Cleiton); Léo Ortiz (Everton Ortiz), Gerson e Lorran (Gabriel Barbosa); Luiz Araújo (Allan), Pedro e Everton Cebolinha (Bruno Henrique). Técnico: Tite

Bahia: Marcos Felipe, Gilberto, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre (Rezende), Jean Lucas, Everton Ribeiro (De Pena) e Cauly (Biel); Thaciano (Estupiñan) e Everaldo (Ademir). Técnico: Rogério Ceni.

Local: Maracanã

Gols: Gerson, aos 23, Everaldo, aos 34 minutos do 1º tempo, David Luiz, aos 48 minutos do 2º tempo

Cartão amarelo: Léo Ortiz (Flamengo); Jean Lucas (Bahia)