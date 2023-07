Bahia foi dominado pelo Grêmio e acabou castigado no final . Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia

O primeiro ato da trilogia entre Bahia e Grêmio terminou com vitória gaúcha. Na noite deste sábado, o Esquadrão sofreu o gol aos 49 minutos do segundo tempo e caiu por 2x1, na Fonte Nova. Em um primeiro tempo de muita intensidade, Cristaldo abriu o placar para os visitantes, e Kayky deixou tudo igual.



No segundo tempo o jogo sofreu uma queda técnica, mas o Grêmio foi superior ao Esquadrão e criou as melhores chances. O castigo veio no finalzinho, no gol marcado por Gustavo Martins.

A derrota deixa o Bahia na 14ª colocação da Série A, com 13 pontos. O time gaúcho é o vice-líder, com 26.

O próximo encontro entre os clubes será nesta terça-feira (4), de novo na Fonte Nova, às 21h, pelo primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil.

LÁ E CÁ

Em busca do triunfo, Renato Paiva promoveu apenas duas mudanças na equipe. O goleiro Marcos Felipe voltou ao posto de titular, e Ryan venceu a disputa com Chávez na lateral esquerda. Já o Grêmio, que prometia poupar alguns atletas, colocou força máxima em campo. Incluindo o uruguaio Luis Suárez.

O confronto começou em um ritmo bem intenso, com os dois times buscando o ataque. O Esquadrão apostava na transição rápida para pegar o adversário de surpresa. Mas a cada ataque do Grêmio a defesa tricolor mostrava suas fragilidades. No erro de Ryan, Bitello saiu de frente com o gol, mas chutou para fora. Era o ensaio gaúcho.

Pouco tempo depois o Grêmio roubou a bola na intermediária. Suárez cruzou para Bitello, que ajeitou de peito e Cristaldo fuzilou para as redes, abrindo o placar para os visitantes, aos 8 minutos do primeiro tempo.

O Bahia conseguiu se organizar rápido após sofrer o gol. Com mais posse de bola, o Esquadrão tentava articular as jogadas pelo meio-campo, principalmente com Cauly, para furar o bloqueio gaúcho. Mas foi Thaciano quem conseguiu mudar a história.

Aos 19 minutos, o meia roubou a bola no meio-campo e deu um belo lançamento para Mingotti. O centroavante invadiu em velocidade e tocou por cima do goleiro. Kannemann ainda tentou cortar, mas Kayky mandou o gol e deixou tudo igual na Fonte Nova.

Depois do início frenético, as equipes reduziram a intensidade e criaram poucas chances. O Bahia conseguiu controlar bem as investidas do rival. Isolado, Súarez pouco tocou na bola. Em diversos momentos do jogo, o uruguaio levou a mão ao joelho demonstrando que estava sentindo dor.

Quando tinha a bola, o clube baiano tentava acelerar as jogadas, mas esbarrou na limitação técnica. Os laterais Ryan e Cicinho participaram pouco do jogo ofensivo no primeiro tempo.

VACILO

O Bahia voltou do intervalo com a mesma escalação e tentou imprimir um ritmo forte logo nos primeiros minutos. Kayky, por muito pouco, não fez um golaço.

Aos poucos, o Grêmio conseguiu equilibrar o duelo. Aos 14 minutos, a defesa do Bahia deu mais um vacilo. Villasanti achou Bitello na linha de fundo, ele cruzou e Suárez mandou para as redes. Mas o VAR entrou em ação e flagrou impedimento de Bitello, anulando o gol.

Diante da baixa produtividade do tricolor, Renato Paiva decidiu colocar sangue novo em campo. Ademir entrou na vaga de Kayky. Mesmo assim, o time baiano seguiu travado no meio. O Esquadrão apresentou muita dificuldade para colocar a bola no chão e articular as jogadas.

Enquanto isso, o Grêmio aproveitava os espaços dados pelo Bahia no lado esquerdo na defesa. O atacante Bitello criou pelo menos três chances no setor. Aos 36 minutos, Villasanti venceu a marcação tricolor e chutou forte. Marcos Felipe deu o rebote, mas Reinaldo furou e perdeu um gol incrível.

Já aos 46 minutos, mais uma falha da defesa do Bahia. Marcos Felipe soltou a bola após o cruzamento. Bitello mandou para o gol vazio, mas no meio do caminho a bola pegou em Ferreira e o impedimento foi marcado. De tanto insistir, o gol gremista saiu.

Aos 49 minutos do segundo tempo, Ferreira fez a jogada do lado esquerdo do ataque e cruzou para Gustavo Martins, na pequena área, virar o placar e decretar mais uma derrota do Bahia no Campeonato Brasileiro.

FICHA TÉCNICA

Bahia 1x2 Grêmio - Campeonato Brasileiro (13ª rodada)

Bahia: Marcos Felipe, Cicinho, Kanu, Vitor Hugo e Ryan (Chávez); Rezende (Diego Rosa), Acevedo, Thaciano (Mugni) e Cauly; Kayky (Ademir) e Vinicius Mingotti (Everaldo). Técnico: Renato Paiva

Grêmio: Gabriel Grando, Gustavo Martins, Bruno Uvini e Kannemann; João Pedro; Villasanti, Felipe Carballo (Ferreira) e Reinaldo; Cristaldo (Cuiabano), Suárez (Vina) e Bitello. Técnico: Renato Gaúcho.

Local: Fonte Nova

Gols: Cristaldo, aos 8, Kayky, aos 19 do 1º tempo, e Gustavo Martins, aos 49 minutos do 2º tempo

Cartão amarelo: Acevedo, Thaciano (Bahia); Kannemann, Renato Gaúcho (Grêmio)

Público: 33.662 pagantes

Renda: R$ 1.036.612,00

Arbitragem: Marcelo de Lima Henrique (CE), auxiliado por Márcia Bezerra Lopes Caetano (RO) e Renan Aguiar da Costa (CE)