DEIXOU O G6

Bahia leva gol aos 49 minutos do 2º tempo e perde para o Red Bull Bragantino fora de casa

Tricolor estacionou nos 39 pontos e caiu na tabela de classificação

Gabriel Rodrigues

Publicado em 1 de setembro de 2024 às 20:31

Bahia voltou a apresentar dificuldade na construção das jogadas ofensivas Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

O Bahia viveu um roteiro infeliz no duelo contra o Red Bull Bragantino, na noite deste domingo, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. O tricolor levou o gol aos 49 minutos do segundo tempo e foi derrotado pela equipe paulista por 2x1. O resultado tirou o time da zona de classificação para a Libertadores.

Em um jogo no qual as equipes alternaram momentos de domínio, o Esquadrão apresentou dificuldade na construção ofensiva e viu o goleiro Cleiton crescer nas chances que teve. Os gols saíram apenas no segundo tempo. Douglas Mendes abriu o placar para o Massa Bruta, mas Luciano Juba deixou tudo igual. Quando o duelo seguia para o empate, Gustavinho castigou os tricolores com uma bomba de fora da área.

A derrota fez a equipe baiana estacionar nos 39 pontos, sendo ultrapassada pelo Cruzeiro, que chegou aos 41. O tricolor é agora o 7º colocado do Campeonato Brasileiro.

O time ganhará uma boa folga na tabela. Por conta dos jogos da Seleção Brasileira na eliminatória para a Copa do Mundo de 2026, o próximo jogo do Bahia será no dia 12 de setembro, contra o Flamengo, no Maracanã, pela volta das quartas de final da Copa do Brasil.

O JOGO

Em busca do triunfo fora de casa, Rogério Ceni cumpriu a expectativa e escalou o time considerado titular do Bahia, com o quarteto de meio-campo formado por Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauly. A novidade ficou no banco de reservas. Recuperado de lesão, o lateral Gilberto voltou a ser relacionado.

O tricolor quase abriu o placar logo aos 20 segundos em uma boa virada de Thaciano que deixou Everaldo livre, mas o goleiro Cleiton defendeu o chute forte do centroavante. Bem ao seu estilo, o Esquadrão trabalhava a bola entre os homens de meio-campo buscando espaços na defesa adversária.

Já o Bragantino apostava nas jogadas em velocidade. Em chute colocado da entrada da área, Helinho acertou o travessão de Marcos Felipe. Na sequência, Lincoln recebeu lançamento rasteiro, ganhou da marcação e chutou cruzado, mas mandou para fora.

Apesar de tentar controlar o jogo, o Bahia começou a tomar sufoco na defesa. Do lado direito do ataque do Braga, Helinho era quem mais levava perigo. Aos 13 minutos, Jadsom carregou até a intermediária e tocou para Sasha. O atacante foi na linha de fundo e cruzou rasteiro para o próprio Jadsom completar para as redes. Para a sorte tricolor, o impedimento foi marcado e gol anulado.

Diante de um adversário bem postado defensivamente, o Bahia encontrou dificuldade para construir jogadas ofensivas. Thaciano levou uma pancada no joelho e Ceni a primeira alteração no time ainda no primeiro tempo, colocando Ademir no jogo.

O Bahia voltou a aparecer na reta final. Jean Lucas ganhou pelo alto e a bola sobrou para Everaldo. Ele girou sobre o marcador e mandou uma bomba no cantinho e Cleiton espalmou para escanteio. Minutos depois, Ademir fez a jogada e deu passe açucarado para Cauly. O meia entrou de cara com o gol, mas Lincoln foi mais rápido e com um carrinho impediu que a bola chegasse ao gol.

O time baiano voltou do intervalo sem mudanças e manteve a postura do fim do primeiro tempo, buscando o ataque. No escanteio cobrado na área, Gabriel Xavier mandou de cabeça e Cleiton fez grande defesa.

Aos poucos o Bragantino cresceu na partida, mas o duelo caiu em intensidade e não teve muita emoção. Porém, o tricolor foi castigado. Aos 18 minutos a equipe paulista cobrou falta na área e o zagueiro Douglas Mendes, de cabeça, abriu o placar para o time da casa.

A desvantagem fez Ceni mexer por atacado. De Pena, Ratão e Lucho Rodríguez foram para o jogo nos lugares de Everton Ribeiro, Cauly e Everaldo, respectivamente. Deu certo. Aos 26 minutos, a defesa do Red Bull bateu cabeça e a bola sobrou para Juba. O lateral soltou uma bomba e deixou tudo igual.

A virada tricolor poderia ter saído logo na sequência. Em jogada individual, Ratão mandou um belo chute, mas Cleiton salvou o Bragantino.

Na reta final da partida o confronto ficou aberto, com as duas equipes buscando o gol. Ratão ficou no quase em chute de fora da área. A partida se encaminhava para o empate mas aos 49 minutos, Gustavinho acertou uma bomba sem chances para Marcos Felipe, fez 2x1 para o Red Bull e decretou a derrota tricolor.

FICHA TÉCNICA

Red Bull Bragantino 2x1 Bahia - Campeonato Brasileiro (25ª rodada)

Red Bull Bragantino: Cleiton, Lucas Cunha, Jadsom e Douglas Mendes; Raul, Lucas Evangelista, Jhon Jhon (Andrés Hurtado) e Lincoln (Gustavinho); Helinho (Henry Mosquera), Eduardo Sasha (Guilherme Lopes) e Vitinho (Vinicinho). Técnico: Pedro Caixinha.

Bahia: Marcos Felipe, Arias, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro (De Pena) e Cauly (Ratão); Thaciano (Ademir) (Iago Borduchi) e Everaldo (Luciano Rodríguez). Técnico: Rogério Ceni.

Local: Nabi Abi Chedid

Gols: Douglas Mendes, aos 18 minutos do 2º tempo, Luciano Juba, aos 26, Gustavinho, aos 49

Cartão amarelo: Jhon Jhon, Lincoln (Bragantino); Thaciano, Luciano Juba, Kanu (Bahia)

Público: 3.858 pagantes

Renda: R$ 134.690,00

Arbitragem: Davi de Oliveira Lacerda (ES), auxiliado por Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Douglas Pagung (ES).