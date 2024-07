O BAHIA É O MUNDO

Bahia lidera ranking com maior média de público do Nordeste

Rival, Vitória, ocupa a 5ª colocação

Publicado em 2 de julho de 2024 às 15:01

Torcida do Bahia Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

O Bahia se manteve fechou o primeiro semestre de 2024 com a maior média de público do Nordeste. De acordo com levantamento realizado pela Itatiaia, até esta segunda-feira (1º), o Esquadrão de Aço levou 31.161 pagantes por jogo à Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador.

No total, o clube disputou 19 partidas como mandante, por competições como Campeonato Baiano, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série A do Campeonato Brasileiro. O recorde de público foi no dia 20 de março, contra o Vitória, pela Copa do Nordeste – 48.184 pagantes estiveram presentes no estádio.

Logo na sequência do ranking de média de público pagante, aparecem Fortaleza (25.370), Ceará (18.999), Sport (18.912) e Vitória (17.724). O Náutico, com apenas 7.540 pagantes por jogo, ocupa novamente a lanterna. O Timbu foi o único clube da região que sofreu redução na média em relação ao primeiro trimestre.

A reportagem não incluiu o Santa Cruz no ranking porque a equipe não teve calendário desde o final do primeiro trimestre, quando foi eliminado do Campeonato Pernambucano na semifinal. Portanto, os dados do Tricolor do Arruda seguem os mesmos: 21.119 de média de público, 147.831 de público total e R$ 1.755.295,00 de renda total.

Em relação à quantidade total de pagantes levada aos estádios, o Bahia também permanece na frente. Ao todo, 592.065 pessoas compraram ingressos para ir aos jogos do Tricolor de Aço em 2024.Fortaleza (583.518), Sport (359.329), Vitória (319.041), Ceará (303.993), e Náutico (98.030) completam o ranking.

A renda total mostra uma vantagem ainda maior do Esquadrão de Aço em relação aos concorrentes. O clube já arrecadou mais de R$ 18,2 milhões com os jogos disputados em casa na temporada.

É pouco menos que o dobro do valor acumulado pelo segundo colocado no quesito, o Fortaleza. Os cofres do Leão do Pici foram abastecidos com R$ 10,2 milhões brutos em ingressos ao longo de 2024.

Em terceiro lugar, aparece o Sport, com R$ 8,8 milhões. Vitória (R$ 7,9 milhões), Ceará (R$ 4,5 milhões) e Náutico (R$ 1,7 milhões) encerram a lista.

O levantamento foi realizado pela Itatiaia com dados disponibilizados nos borderôs (boletins financeiros) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e das federações estaduais dos seis clubes citados.

Veja o ranking

1) Bahia

Média de público: 31.161 pagantes | Público total: 592.065 pagantes | Renda: R$ 18.205.729,50 | Maior público: 48.184 pagantes



2) Fortaleza

Média de público: 25.370 pagantes|Público total: 583.518 pagantes|Renda: R$ 10.263.883,00|Maior público: 52.177 pagantes



3) Ceará

Média de público: 18.999 pagantes|Público total: 303.993 pagantes|Renda: R$ 4.547.443,00|Maior público: 57.100 pagantes



4) Sport

Média de público: 18.912 pagantes|Público total: 359.329 pagantes|Renda: R$ 8.621.375,00|Maior público: 45.497 pagantes

5) Vitória

Média de público: 17.724 pagantes|Público total: 319.041 pagantes|Renda: R$ 7.945.757,00|Maior público: 30.727 pagantes