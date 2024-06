EMOÇÃO ATÉ O FIM

Bahia marca aos 40 do 2º tempo, vence o Vasco e sobe para a vice-liderança do Brasileirão

Tricolor fez jogo emocionante e conquistou mais um triunfo na Série A

Gabriel Rodrigues

Publicado em 26 de junho de 2024 às 23:27

Thaciano comemora primeiro gol do Bahia contra o Vasco na Fonte Nova Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

O Bahia segue embalado no Campeonato Brasileiro. Em um duelo emocionante, o tricolor venceu o Vasco por 2x1, na noite desta quarta-feira, na Fonte Nova, conseguiu o segundo triunfo seguido em casa e subiu para a vice-liderança da competição, empatado com o líder Flamengo, ambos com 24 pontos.

Diante da festa da torcida tricolor, Thaciano abriu o placar logo aos seis minutos. Paulo Henrique empatou ainda no primeiro tempo, mas na segunda etapa, Oscar Estupiñan marcou aos 40 minutos do segundo tempo e garantiu a vitória baiana.

Além de se firmar no G4 do Brasileirão, o resultado positivo sobre o Vasco ampliou a invencibilidade do Esquadrão em casa. Agora são 17 triunfos e dois empates em 19 jogos do time principal na temporada. No Brasileirão, a equipe tem 100% aproveitamento nos seis duelos que fez como mandante.

O próximo compromisso do Bahia no Brasileirão será no domingo (30), contra o São Paulo, às 16h, no estádio Morumbi.

O JOGO

Com praticamente todo elenco à disposição, Rogério Ceni voltou a escalar o Bahia com força máxima. O meia Everton Ribeiro retomou o posto de titular, enquanto o uruguaio Carlos de Pena foi para o banco.

O Bahia não precisou de muito tempo para mostrar as suas garras. Logo aos seis minutos, o tricolor encaixou rápido contra-ataque, Thaciano experimentou de fora da área e contou com o desvio para acertar o canto do goleiro Léo Jardim, abrindo o placar na Fonte Nova.

? O tento marcado por Thaciano na lente da TV Bahêa. #BBMP pic.twitter.com/TePA3Nl92O — Esporte Clube Bahia (@ecbahia) June 27, 2024

Com o gol cedo, o Vasco tentou ficar um pouco mais com a bola para construir a partir do campo de defesa, mas sofria a pressão da forte marcação baiana. Empurrado pela torcida, o Esquadrão foi para cima. Thaciano só não marcou o segundo porque Léo Jardim fez boa defesa em novo chute forte.

O Bahia vivia um bom momento no jogo, mas recebeu um banho de água fria. No escanteio cobrado pelo Esquadrão, Paulo Henrique puxou rápido contra-ataque e saiu de cara com o gol. Marcos Felipe salvou na primeira, mas no complemento da jogada, Piton cruzou rasteiro e o próprio Paulo Henrique só teve o trabalho de deixar tudo igual, aos 19 minutos.

Apesar do empate, o Bahia manteve a postura de trabalhar a bola na zona intermediária do ataque para encontrar brechas na defesa vascaína. Aos 30 minutos, Everton Ribeiro lançou Gilberto, o lateral escorou e Cauly pegou de primeira e acertou o travessão. Seria um golaço do camisa 8.

Minutos depois, Cauly recebeu lindo lançamento de Everton Ribeiro, o meia improvisou um toque por cobertura e viu a bola passar tirando tinta do travessão. Mais uma vez por um detalhe ele não marcou um lindo gol na Fonte Nova.

Com uma boa marcação no meio-campo, o time baiano pressionou o Vasco na reta final, mas não conseguiu o segundo tento e foi para o intervalo com o 1x1 no placar.

O Bahia voltou para o segundo tempo com o mesmo time e as equipes mantiveram a postura de buscar o ataque, deixando o jogo aberto. O Vasco aproveitava os erros cometidos pelo Esquadrão para tentar surpreender. David recebeu na grande área e isolou. A resposta do Bahia foi parecida, com chute forte de Jean Lucas que passou perto.

Aos 13 minutos, o Bahia ficou com um jogador a mais depois que David acertou um tapa em Gilberto na disputa de bola, recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso. Para aproveitar o cenário, Ceni deixou o time mais vertical, colocando Ademir, Biel e Estupiñan nos lugares de Thaciano, Gilberto e Cauly, respectivamente.

Como era esperado, o tricolor se lançou ao ataque. Estupiñan e Biel e pararam nas defesas de Léo Jardim. Na base da vontade, o segundo gol saiu.

Aos 40 minutos, Biel cruzou rasteiro, o colombiano Estupiñan dividiu com o marcador e deu toque sutil para vencer o goleiro vascaíno, decretar mais um triunfo tricolor e fazer a festa da torcida na arquibancada.

FICHA TÉCNICA

Bahia 2x1 Vasco - Campeonato Brasileiro - (12ª rodada)

Bahia: Marcos Felipe, Gilberto (Biel), Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas (De Pena), Everton Ribeiro e Cauly (Estupiñan); Thaciano (Ademir) e Everaldo (Cicinho). Técnico: Rogério Ceni.

Vasco: Léo Jardim, Paulo Henrique (Rayan), João Victor, Maicon e Lucas Piton; Hugo Moura (Zé Gabriel), Mateus Carvalho (Sforza) e Guilherme Estrella (Puma Rodríguez); Adson (Leandrinho), Vegetti e David. Técnico: Rafael Paiva.

Local: Fonte Nova

Gols: Thaciano, aos 6, Paulo Henrique, aos 19 minutos do 1º tempo, Estupiñan, aos 40 minutos do 2º tempo

Cartão amarelo: Adson, David, Mateus Carvalho, Paulo Henrique (Vasco)

Cartão vermelho: David (Vasco)

Público: 38.021 pagantes

Renda: R$ 1.372.154,00