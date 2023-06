Pela quinta vez consecutiva, o Bahia soltou o grito de campeão no Campeonato Baiano sub-20. Na noite deste sábado (17), o Esquadrão bateu o Jacuipense por 3x1, no estádio de Pituaçu, e conquistou o título do estadual.



O tricolor entrou em campo precisando reverter a vantagem do Jacupa após ter perdido por 1x0 no duelo de ida. O Esquadrãozinho começou a colocar a mão na taça logo no início da partida. Juninho fez 1x0.



Ainda no primeiro tempo, o artilheiro Vitinho cobrou falta com maestria e deixou o Bahia em situação confortável. O Jacuipense, no entanto, voltou do intervalo disposto a recuperar a vantagem. Logo no início da segunda etapa, o Leão do Sisal descontou o placar com Pablo. O resultado leva a disputa para os pênaltis.