EMOÇÃO ATÉ O FIM

Bahia marca aos 53 minutos do 2º tempo e evita derrota para o Atlético-GO no Brasileirão

Esquadrão não fez bom jogo, mas escapou da terceira derrota na Série A

Gabriel Rodrigues

Publicado em 24 de julho de 2024 às 23:38

Bahia fez mais um jogo ruim e não conseguiu vencer o lanterna Atlético-GO Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

O Bahia segue o seu calvário no Campeonato Brasileiro. Depois do bom início na Série A, o tricolor embalou o terceiro jogo sem vencer na competição. Desta vez, pelo menos, o time escapou da terceira derrota ao arrancar o empate por 1x1 com o lanterna Atlético-GO aos 53 minutos do 2º tempo, na noite desta quarta-feira (24), no estádio Antônio Accioly, em Goiânia.

Improdutivo no ataque, o Esquadrão foi pressionado pelo rival e ficou no lucro com o empate na primeira etapa. No segundo tempo, Luiz Fernando aproveitou o contra-ataque e colocou o Dragão em vantagem. O empate tricolor saiu apenas no último minuto da partida, Jean Lucas, de cabeça, foi o responsável por deixar tudo igual.

A fase ruim fez o Bahia terminar o primeiro turno do Brasileirão com 31 pontos, na 7ª colocação, fora do G6, a zona de classificação para a Copa Libertadores. Já o Atlético-GO continua na zona de rebaixamento e completou dez jogos sem vencer na primeira divisão.

O time baiano não terá muito tempo para buscar a recuperação. No sábado (27), o Esquadrão recebe o Internacional, na Fonte Nova, em jogo que abre o segundo turno da Série A.

O JOGO

Com problemas por lesões e suspensões, Rogério Ceni foi obrigado a mudar o time. Fora por conta do terceiro cartão amarelo, Kanu e Caio Alexandre deram os lugares para Cuesta e Rezende, respectivamente. Gabriel Xavier voltou à zaga e formou a dupla com o argentino, enquanto Iago ficou com a vaga de Juba.

O treinador não pôde contar ainda com Cicinho, Biel e Ademir, todos machucados, e precisou usar a base para completar o banco. Roger Gabriel, Ruan Pablo e Tiago ficaram como opções.

Apesar das mudanças, o Bahia conseguiu manter o seu estilo de posse de bola e começou dominando o Atlético-GO. Faltava ao tricolor mais capricho na articulação das jogadas para criar chances claras. Pelo alto, Cuesta e Thaciano ficaram no quase. A sensação era de que o Esquadrão iria impor o seu ritmo, mas não foi o que aconteceu na primeira etapa.

Depois do início de pressão do time baiano, o cenário se inverteu e o Atlético-GO se fez mais presente no ataque. Utilizando os lados do campo e a bola parada cruzada na área, o Dragão levou perigo. Na cabeçada de Gonzalo Freitas, Marcos Felipe apenas torceu para a bola ir para fora.

Na base da insistência, Emiliano Rodríguez balançou as redes depois do vacilo da defesa do Bahia na falta cobrada na área, mas para a sorte tricolor o uruguaio estava impedido e o lance foi anulado após revisão do árbitro de vídeo.

O Bahia continuou sendo pressionado e aos 44 minutos Luiz Fernando escapou em velocidade no contra-ataque e ficou de cara com Marcos Felipe. O atacante tentou encontrar o canto do goleiro, mas chutou para fora e perdeu um gol incrível. No fim das contas, o empate no primeiro tempo ficou barato para o Esquadrão.

O Bahia voltou do intervalo com o mesmo time e postura igual a do primeiro tempo. O tricolor até recuperou a posse de bola, mas apresentava futebol pobre, com muitos erros de passe. O castigo veio aos 15 minutos. Em contra-ataque, Luiz Fernando ganhou de Cuesta na velocidade, cortou o argentino e mandou um chute sem chances para Marcos Felipe. Um golaço do atacante do Atlético.

Logo após o gol, Rogério Ceni fez as primeiras mudanças. Ratão e De Pena entraram nos lugares de Everaldo e Cuesta, respectivamente. Com isso, Rezende foi recuado para a zaga. As alterações não surtiram efeito e os donos da casa continuaram mais perto de anotar o segundo do que o Bahia de chegar ao empate.

Em uma nova tentativa de mudar a situação, Ceni colocou o garoto Ruan Pablo, de apenas 16 anos, no lugar de Cauly. Pouco acionado, o garoto fez uma boa jogada e tentou achar Ratão na área, mas a marcação afastou o perigo.

O jogo se encaminhava para a derrota tricolor, mas no último minuto o zagueiro Alix recebeu o segundo amarelo e foi expulso. O Bahia aproveitou a superioridade para mandar a bola na área. Rafael Ratão acertou a trave na primeira tentativa, mas a bola voltou para Jean Lucas, de cabeça, deixar tudo igual aos 53 minutos, salvando o Esquadrão da derrota.

FICHA TÉCNICA

Atlético-GO 1x1 Bahia - Campeonato Brasileiro (19ª rodada)

Atlético-GO: Ronaldo, Roni, Adriano Martins, Alix e Gonzalo Freitas; Guilherme Romão, Baralhas (Lucas Kal) e Alejo Cruz (Shaylon); Janderson (Max), Luiz Fernando e Emiliano Rodríguez (Yony González). Técnico: Vagner Mancini.

Bahia: Marcos Felipe, Arias, Gabriel Xavier, Cuesta (De Pena) e Iago Borduchi; Rezende, Jean Lucas, Everton Ribeiro (Juba) e Cauly (Ruan Pablo); Thaciano (Tiago) e Everaldo (Ratão). Técnico: Rogério Ceni.

Local: Antônio Accioly

Gols: Luiz Fernando, aos 15 minutos do 2º tempo, Jean Lucas, aos 53

Cartão amarelo: Gonzalo Freitas, Alejo Cruz, Max (Atlético-GO); Everaldo, Cuesta, Rezende (Bahia)

Cartão vermelho: Alix (Atlético-GO)

Público: 4.565 pagantes

Renda: R$ 63.705,00

Arbitragem: Luciano da Silva Miranda Filho (CE), auxiliado por Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Gizeli Casaril (SC)