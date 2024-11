CONTRA O PALMEIRAS

Bahia muda defesa pelo segundo jogo seguido; veja quem pode entrar na lugar de Kanu

Tricolor será obrigado a mudar o sistema defensivo diante do clube paulista

Gabriel Rodrigues

Publicado em 18 de novembro de 2024 às 05:44

Gabriel Xavier terá um novo parceiro de zaga no duelo contra o Palmeiras Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

Pelo segundo jogo consecutivo, o Bahia será obrigado a mudar o seu sistema defensivo. Contra o Palmeiras, nesta quarta-feira, às 18h, na Fonte Nova, o tricolor terá uma dupla de zaga diferente, já que Kanu está suspenso. Sem o defensor, a disputa por um lugar na escalação inicial está aberta.

Titular absoluto do Esquadrão em 2024, Kanu recebeu o terceiro cartão amarelo na derrota por 2x1 para o Juventude, na rodada passada, e está fora de ação. A punição ao zagueiro, aliás, deixou os tricolores na bronca, já que, no lance, a falta foi cometida pelo volante Caio Alexandre, mas o árbitro Wilton Pereira Sampaio errou na aplicação da advertência e não foi alertado pelo árbitro de vídeo.

A saída de Kanu do time acontece justamente no momento em que Gabriel Xavier está voltando após cumprir suspensão e abre concorrência por um lugar ao lado do prata da casa. No confronto em Caxias, David Duarte levou a melhor e foi o titular. Rogério Ceni justificou a escolha alegando que o defensor possui boa estatura e seria importante para defender a bola aérea, um ponto forte do Juventude. Ceni, no entanto, não garantiu a continuidade do zagueiro.

“O Juventude tem 50% dos gols feitos em bola parada, então o David começou. A bola aérea dele, para mim, é a melhor. Achei que era melhor começar com ele”, explicou o treinador.

Entre as opções no elenco, o técnico conta ainda com Vitor Hugo e Víctor Cuesta. A dupla vive situações diferentes no Esquadrão. O primeiro chegou ao clube no ano passado com uma aposta para elevar a qualidade da defesa. Mas, apesar de ter tido uma sequência como titular, cometeu falhas e não se firmou.

Vitor Hugo foi emprestado ao Panathinaikos, da Grécia, no primeiro semestre deste ano e voltou ao tricolor durante a janela de transferências de junho. Até aqui, ele disputou apenas uma partida com a camisa azul, vermelha e branca na temporada, quando entrou no segundo tempo do empate com o Internacional, no returno do Brasileirão. Em outros 16 jogos, esteve como opção no banco, mas não foi utilizado.

Já Víctor Cuesta também chegou ao Bahia com moral. O Esquadrão havia tentado a contratação do argentino na temporada passada, mas não chegou a um acordo com o Botafogo. Após a rescisão com a equipe carioca, ele desembarcou livre em solo baiano e não demorou para assumir a titularidade. Cuesta formou com Kanu a dupla de zaga titular nas competições do primeiro trimestre, mas perdeu a posição para Gabriel Xavier durante o Brasileirão.

Cuesta disputou 18 jogos pelo Bahia, sendo sete no Campeonato Brasileiro. A última vez que ele esteve em campo foi na derrota por 4x1 para o Fortaleza, no Castelão, no dia 21 de setembro, quando substituiu o suspenso Kanu. O argentino acabou deixando o gramado durante o intervalo.

Por sinal, a reta final do Brasileirão será importante para o defensor. Aos 35 anos, o zagueiro tem contrato com o clube baiano apenas até o fim da temporada e, neste momento, uma renovação de vínculo parece distante.

Como foi titular na rodada passada, David Duarte parece ter a preferência de Rogério Ceni, mas não será surpresa se Cuesta ganhar uma nova chance. O veterano tem ao seu favor o fato de ser canhoto, já que Ceni não esconde que prefere atuar com um atleta que jogue com a perna esquerda do lado esquerdo do campo.

OUTRAS MUDANÇAS

Ainda na defesa, o Bahia também vai mudar na lateral direita. Dono da posição, Santiago Arias está com a seleção da Colômbia, que disputa os jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo. A equipe enfrentará o Equador amanhã, em Barranquilla. Por isso, o jogador dificilmente voltará ao Brasil a tempo de defender o Esquadrão contra o Palmeiras. Gilberto ficará com a vaga.

A situação do colombiano é parecida com a do atacante Luciano Rodríguez, convocado pelo Uruguai. Porém, como a Celeste enfrentará o Brasil amanhã, às 21h45, na Fonte Nova, Lucho não deve ser problema para Rogério Ceni.