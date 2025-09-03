Bahia não dá chances para a zebra, vence o Confiança e abre vantagem na final do Nordestão

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Gilberto Barbosa
Publicado em 3 de setembro de 2025 às 23:25
O Bahia não quis saber de zebra na primeira partida da final da Copa do Nordeste. Com gols de Lucho Rodríguez, Willian José, Rodrigo Nestor e Rezende, o tricolor não deu chances para o Confiança, venceu por 4x1 e se aproximou do pentacampeonato regional. Com o resultado, a equipe coloca a mão na taça e segue firme rumo ao segundo duelo, no próximo sábado (6), na Arena Fonte Nova.
Diante da sua torcida, o Esquadrão poderá perder por até dois gols de diferença para levantar o troféu e se isolar como o maior campeão regional. A expectativa é Fonte Nova lotada já que 45 mil ingressos foram vendidos para o duelo. Caso o Confiança vença por três tentos de vantagem, o título será decidido nos pênaltis.
O jogo
O Bahia foi a campo com apenas quatro titulares da equipe derrotada pelo Mirassol no último domingo (31). Foram eles: Ronaldo, Acevedo, Cauly e Lucho Rodriguez. Entre as novidades estavam o zagueiro Fredi e o meia Vitinho, formados na base do clube.
Não demorou muito tempo para o Esquadrão mostrar a força do seu elenco. Com três minutos, Rodrigo Nestor cobrou escanteio açucarado para Lucho que, sem deixar a bola cair, mandou um voleio sem chances de defesa para o goleiro Allan. Golaço que abriu o placar no Batistão.
O Bahia aproveitou a vantagem para ditar o ritmo do duelo. Aos 14, Cauly recebeu passe de Nestor na grande área, driblou o zagueiro e chutou cruzado, mas a bola foi para fora. Na sequência, Ronaldo deu um susto na torcida tricolor após errar um passe no campo de defesa, que não foi aproveitado pelo Confiança.
A equipe sergipana tentou o empate, mas não levou perigo a meta baiana. Cauly teve boa oportunidade para fazer o segundo após cruzamento de Iago Borduchi aos 24, mas não conseguiu concluir. Logo depois, o meia encontrou Lucho sozinho pela direita. O atacante levantou a cabeça e cruzou para Willian José que, de primeira, ampliou o placar.
O uruguaio ainda teve a chance de fazer o terceiro, após tabelar com Vitinho e chutar forte para grande defesa do goleiro Allan. A primeira chegada do Confiança foi aos 32 quando Ronald Camarão driblou Fredi e cruzou para Luiz Otávio que tentou da entrada da área, mas não assustou o goleiro Ronaldo. Três minutos depois, Vitinho escapou pela direita e arriscou para intervenção do arqueiro azulino.
Lucho seguiu como o grande nome do Bahia no primeiro tempo. Além de servir como válvula de escape pela direita, o atacante levou perigo a meta sergipana. Ainda assim, pecou na hora de concluir e marcar o seu segundo tento. Em duas tentativas, aos 42 e aos 45, ele recebeu sozinho na grande área e mandou para longe do gol.
As equipes voltaram sem alterações para o segundo tempo. O Dragão começou a etapa final mostrando que ainda seguia vivo no duelo e obrigou grande defesa de Ronaldo após chute de Luiz Otávio, aos 2. Três minutos depois, Ronald Camarão escapou sozinho em contra-ataque e, de frente para a meta baiana, não desperdiçou a oportunidade de diminuir o placar.
A resposta tricolor foi imediata. Em cobrança de falta na intermediária, Rodrigo Nestor bateu bonito e não deu chances para o goleiro Allan, que só pôde lamentar enquanto via a bola estufando a rede sergipana.
O Bahia não reduziu o ritmo e seguiu tentando o quarto gol na partida. Com 14, Nestor arriscou de longe para intervenção do arqueiro do Confiança. Dois minutos depois, Lucho recebeu passe de Vitinho, mas mandou por cima. O técnico Rogério Ceni aproveitou a vantagem para lançar Tiago, Michel Araújo e Zé Guilherme nos lugares de Vitinho, Willian José e Iago Borduchi, respectivamente.
Os reservas entraram dispostos a mostrar serviço. Primeiro, Michel Araújo chutou de fora para defesa do goleiro. Na sequência, Zé Guilherme assustou em chute cruzado. Os minutos passaram sem grandes chances para os dois lados. Atletas da base tricolor, Sidney e Juninho entraram nos lugares de Acevedo e Cauly.
Aos 40, o Esquadrão deu números finais a partida. Em cobrança de escanteio de Rodrigo Nestor, Juninho subiu mais alto que os zagueiros e testou firme. A bola ainda desviou em Rezende antes de ir para o gol. No final, Bahia 4x1 e cada vez mais perto do pentacampeonato.
Confiança x Bahia - Final da Copa do Nordeste (ida)
Confiança: Allan; Weriton, Valdo, Eduardo Moura e Airton; Renilson (Matheusinho), Luiz Otávio e Vitinho (Dionísio); Ronald Camarão, Neto e Thiago Santos (Breyner Camilo). Técnico: Luizinho Vieira.
Bahia: Ronaldo; Fredi, Gabriel Xavier e Rezende; Vitinho (Tiago), Acevedo (Sidney), Rodrigo Nestor, Cauly (Juninho) e Iago Borduchi (Zé Guilherme); Lucho Rodríguez e William José (Michel Araújo). Técnico: Rogério Ceni.
Local: Arena Batistão, em Aracaju (SE)
Gols: Lucho Rodríguez, aos 3 e William José, aos 26 do primeiro tempo; Ronald Camarão, aos 5, Rodrigo Nestor aos 8 e Rezende aos 40 do segundo tempo
Cartões amarelos: Renilson (Confiança) e Rodrigo Nestor (Bahia)
Arbitragem: Rodrigo José Pereira de Lima, auxiliado por Francisco Chaves Bezerra Júnior e Karla Renata Cavalcanti de Santana (trio de Pernambuco)
VAR: Gilberto Rodrigues Castro Júnior (PE)