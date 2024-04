FINAL

Bahia ou Vitória? Um tabu será quebrado no clássico da decisão do Baiano

Ba-Vi derradeiro do estadual será disputado no domingo (7), às 16h, na Fonte Nova

Daniela Leone

Publicado em 6 de abril de 2024 às 05:00

Everton Ribeiro e Wagner Leonardo durante primeiro Ba-Vi das finais do Baianão 2024, no Barradão Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

A decisão do Campeonato Baiano 2024 marcará a quebra de um tabu, independentemente de com quem fique a taça. O Bahia tem a chance de alcançar um feito inédito nas finais do estadual. O Vitória quer acabar com um jejum incômodo que já dura sete anos. O torcedor que for neste domingo (7) à Arena Fonte Nova, a partir das 16h, vai presenciar a escrita e a emoção de mais um capítulo da história dos Ba-Vis. Os ingressos estão esgotados, mas a TVE transmite o duelo ao vivo pela televisão e no YouTube.

A estatística joga contra o mandante. Nas 17 vezes anteriores em que o Baianão foi decidido em Ba-Vis com partidas de ida e volta, o time que venceu o primeiro embate se sagrou campeão. Ou seja, se conseguir reverter a situação, o Bahia mostrará um poder de reação ainda não registrado nos clássicos disputados nas finais do estadual.

Dono da melhor campanha do torneio, a equipe ganhou o direito de definir o título da atual edição em casa, com o apoio de sua torcida. No entanto, o tricolor vacilou e perdeu, de virada, o primeiro encontro da decisão, no último domingo (31). O Esquadrão abriu 2x0, mas sofreu o golpe depois. O resultado final de 3x2 amargado no Barradão faz com que o clube entre em campo neste domingo em desvantagem.

Qualquer empate garante a taça ao Vitória. Triunfo do Bahia por apenas um gol de diferença leva a definição para os pênaltis. Para garantir o título no tempo regulamentar, o time do técnico Rogério Ceni precisará ganhar por dois ou mais tentos de diferença.

“Não vai ser fácil, mas vamos fazer de tudo”, prometeu o camisa 10 do Esquadrão, Everton Ribeiro. “Vai ser um jogo difícil e vamos fazer o nosso melhor. Eu acho que temos totais condições de reverter. Com apoio do torcedor temos totais chances”, avisou Rogério Ceni.

Pelo fim do jejum

A missão do Vitória é impedir que essa vantagem seja revertida de forma inédita. Só assim o Leão vai voltar a comemorar um título estadual. O tabu já dura sete anos. A última vez que o rubro-negro ergueu a taça do Baiano foi em 2017.

Naquele 7 de maio, o time comandado por Wesley Carvalho empatou sem gols com o Bahia e fez a festa no Barradão. Jogadores como Fernando Miguel, Willian Farias, Cleiton Xavier e André Lima estavam entre os titulares. A partida de ida, na Fonte Nova, havia terminado em 1x1. Vale lembrar que, naquela edição, ainda existia a vantagem do empate para a equipe com a melhor campanha - que era, justamente, o Leão.

Em 2018, o Vitória perdeu o título para o rival após duas derrotas nas finais. Já nas últimas cinco edições do estadual, não chegou sequer às semis. O rubro-negro assistiu ao Bahia levantar o troféu em 2018, 2019, 2020 e, novamente, no ano passado. Em 2021 e 2022, a taça foi erguida pelo Atlético de Alagoinhas.

“Temos que ter o pensamento de campeão. Precisamos entrar focados, concentrados e com o objetivo de conquistar o título. Os campeões ficam marcados e é isso que nós queremos, deixar o nosso nome marcado na história do Vitória”, afirmou o volante Dudu, um dos destaques do Leão no primeiro clássico das finais.