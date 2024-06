DESFALQUES E RETORNO

Bahia perde zagueiro e meia para confronto com o Criciúma; veja quem volta

Tricolor encara o Tigre neste domingo (16), em Santa Catarina

Da Redação

Publicado em 14 de junho de 2024 às 10:00

Kanu recebeu o terceiro cartão amarelo e desfalcará o Bahia na Série A Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

Sem tempo para perder, o Bahia já tem um novo confronto pelo Campeonato Brasileiro no horizonte. Depois de vencer o Fortaleza por 1x0, na noite desta quinta-feira (13), na Fonte Nova, o tricolor se prepara agora para encarar o Criciúma. A partida será no domingo (16), às 18h30, no estádio Heriberto Hülse, em Santa Catarina. Para o jogo, o tricolor ganhou dois desfalques.

O zagueiro Kanu estava pendurado com dois cartões amarelos e forçou o terceiro no banco de reservas para cumprir suspensão contra o Tigre. O defensor se machucou durante o aquecimento do duelo com o Fortaleza. O Bahia não divulgou a gravidade da lesão, mas dificilmente ele teria condição de entrar em campo em Santa Catarina.

Para a vaga, o Bahia conta com o volante Rezende, que foi titular na última partida, e o argentino Victor Cuesta, que voltou a ser relacionado após lesão no joelho.

Também pelo terceiro cartão amarelo, o meia Carlos de Pena está fora de ação. Ele entrou no segundo tempo e foi punido por reclamação. Além dele, o lateral direito Arias está com a seleção da Colômbia e segue fora do time.

Por outro lado, Rogério Ceni tem o retorno do meia-atacante Thaciano. Artilheiro do time na temporada, com nove gols, ele cumpriu suspensão pelo terceiro amarelo contra o Fortaleza. O atacante Rafael Ratão, vetado por conta de um quadro de gastroenterite, será avaliado e deve ser liberado.