LOCAL DEFINIDO

Bahia realizará a pré-temporada de 2025 em Girona, na Espanha

Informação foi divulgada pelo CEO do Grupo City, Ferran Soriano

Gabriel Rodrigues

Publicado em 6 de novembro de 2024 às 21:12

Pré-temporada do Bahia em 2025 será realizada na casa do Girona Crédito: Divulgação/Girona

CEO do Grupo City, Ferran Soriano revelou que o Bahia realizará a pré-temporada de 2025 na cidade de Girona, na Espanha. A informação foi divulgada em entrevista ao site ge.

A preparação do Esquadrão será feita no centro de treinamentos do Girona, clube gerido pelo Grupo City na Espanha. As datas do período de treino ainda não foram divulgadas, mas a viagem acontecerá no início de janeiro.

"O ano que vem vamos para Girona. O time do Bahia vai fazer a pré-temporada em Girona. Lá estamos construindo um centro de treinamento fantástico. A cidade é uma cidade fantástica. E o Girona está no nível hoje, jogando a Champions League, que é um bom nível de comparação para o Bahia. E para intercambiar experiências, tecnologia... Estando em Girona, talvez dê um pulo para Manchester para reuniões, mas a base vai estar em Girona", declarou Soriano.

Em janeiro deste ano, o Bahia realizou uma pré-temporada de 12 dias em Manchester, no CT do Manchester City. A experiência foi classificada como positiva pelo clube baiano.

Por conta do período de treinos, o time principal do tricolor não disputou os dois primeiros jogos do Campeonato Baiano, o clube foi representado por uma equipe alternativa composta em sua maioria por atletas do sub-20.