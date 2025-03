VEJA A LISTA

Bahia relaciona 25 jogadores para o primeiro Ba-Vi da final do Baiano

Rogério Ceni conta com praticamente todo elenco para o clássico

Bahia e Vitória fazem neste domingo o primeiro jogo da final do Baianão. O confronto de volta será no próximo domingo (23), às 16h, no Barradão, com mando de campo do rubro-negro. >