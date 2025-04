LESÕES

Bahia sente ausências contra o Cruzeiro; saiba quem são os desfalques

Kanu e Gabriel Xavier estão tratando lesões musculares, e outros três jogadores não podem ser escalados

Marina Branco

Publicado em 16 de abril de 2025 às 15:09

Gabriel Xavier e Kanu Crédito: Letícia Martins e Rafael Rodrigues/EC Bahia

O Bahia entra em campo amanhã (17) contra o Cruzeiro, no Mineirão, às 21h30, pela quarta rodada da Série A do Brasileirão - mas não completo. Em meio ao elenco, alguns desfalques prometem fazer falta na partida, especialmente após lesões no último jogo, contra o Mirassol. >

As ausências farão com que Ceni precise não só mexer com a escalação titular que vinha usando, como também rearrumar a organização em campo. Com preparação já encerrada para o jogo após dois treinos focados na Raposa, as novas soluções já foram decididas.>

No último treino, o técnico começou com um vídeo mostrando erros e acertos no jogo contra o Mirassol, que terminou em 1 a 1, seguido de um treino tático e uma sequência de cobranças de faltas e pênaltis.>

As mudanças levam em consideração as atualizações sobre os zagueiros Kanu e Gabriel Xavier, que estão tratando lesões musculares, sendo que Kanu lesionou até mesmo o tendão de Aquiles, que tem uma recuperação longa que pode levar meses. Além dos dois, o atacante Lucho Rodríguez se recupera de cansaço muscular.>

Ceni também não pode contar com o lateral-esquerdo Iago Borduchi e o meio-campista Michel Araujo, ambos ainda em transição física e técnica. Os desfalques são muito creditados pelo treinador ao calendário exaustivo que o time vem enfrentando, com Libertadores e Brasileirão toda semana. >