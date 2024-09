PREPARAÇÃO

Bahia tem dia de treino tático e Ceni começa a montar time que enfrenta o Fortaleza

Esquadrão voltou aos trabalhos no CT Evaristo de Macedo

Da Redação

Publicado em 19 de setembro de 2024 às 15:08

Bahia treina antes de pegar o Fortaleza, pelo Campeonato Brasileiro Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O Bahia entrou na reta final da preparação para o confronto com o Fortaleza, marcado para este sábado (21), às 21h, no estádio Castelão. Nesta quinta-feira (19), o Esquadrão realizou o penúltimo treino antes do duelo.

Os jogadores começaram o dia com um vídeo com lances da vitória da equipe sobre o Atlético-MG. Logo depois, o elenco foi para o campo e Rogério Ceni comandou um treino tático no qual dividiu os dois times.

Em outro momento, os jogadores de ataque realizaram atividades específicas de finalizações. Diante do Fortaleza, o Bahia terá pelo menos uma mudança. Suspenso, o zagueiro Kanu deve ser substituído por Cuesta.

O atacante Biel, com uma lesão nas costas, deu continuidade ao tratamento e também está fora da partida. Já o volante Acevedo fez trabalho de transição no campo 2.