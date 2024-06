Bahia tem dia de treino tático e vídeo antes de pegar o Fortaleza pelo Brasileirão

O Bahia segue em preparação para o duelo contra o Fortaleza. Nesta terça-feira (11), o tricolor voltou aos treinos no CT Evaristo de Macedo. O dia começou com a exibição de vídeo com informações sobre o adversário e ajustes que serão feitos no time.