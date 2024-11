PREPARAÇÃO

Bahia tem dia de vídeo e tático antes de pegar o Palmeiras; Biel treina no campo

Tricolor encara o time paulista na próxima quarta-feira (20), na Fonte Nova

O Bahia segue em ritmo de treino. Na manhã desta sexta-feira (15), o elenco tricolor fez mais uma atividade de olho no confronto com o Palmeiras, marcado para a quarta-feira (20), às 18h, na Fonte Nova. O dia no CT Evaristo de Macedo começou com um vídeo com informações sobre o adversário.