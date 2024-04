BRASILEIRÃO

Bahia tenta quebrar tabu e vencer a primeira contra o Vitória no Barradão

Clássico será disputado neste domingo (21), às 16h, pelo Brasileirão

Gabriel Rodrigues

Publicado em 21 de abril de 2024 às 05:00

Bahia busca segundo triunfo no Campeonato Brasileiro Crédito: Tiago Caldas/EC Bahia

Cada vez mais aflorada em 2024, a rivalidade entre Bahia e Vitória ganhará um novo capítulo. Neste domingo (21), tricolores e rubro-negros estarão frente a frente pela quinta vez na temporada. Dessa vez, o duelo será pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 16h, no Barradão.

Na casa do rival, o Bahia tentará quebrar a escrita de ainda não ter vencido o rubro-negro na condição de visitante este ano. Nos dois confrontos disputados até aqui, o Esquadrão teve o resultado na mão, mas em ambos vacilou e levou a virada, perdendo por 3x2.

Em busca de uma reviravolta, o time sabe que precisa redobrar a atenção. Por isso, o meia Cauly cobra que a equipe tenha uma nova postura no duelo. Um dos destaques do tricolor, o camisa 8 analisa o rival como um “adversário chato”, mas garante que o Bahia tem condição de somar os três pontos.

“Não tivemos os resultados esperados no Barradão, perdemos a final do Baiano, é um time chato de se enfrentar, independente de ser clássico ou não, é um time bem organizado e agressivo. Acho que vai ser importante ter aprendido dos últimos jogos, na final do Baiano, no Barradão, abrimos dois gols e tomamos a virada… Mas é como eu falei, são jogos especiais, muito difíceis de se jogar, mas estamos com foco máximo para esse jogo”, explicou o meia.

Para superar a “chatice” do Vitória, o Bahia não deve fugir das suas características de ter o controle da bola para agredir o adversário. O time ganhou confiança após bater o Fluminense de virada na última rodada do Brasileirão, mas a defesa ainda é um ponto que preocupa.

Nos dois jogos que fez pela Série A, o Esquadrão foi vazado três vezes - duas contra o Internacional e outra pelo Flu. O sistema defensivo, aliás, ganhou uma nova peça com a entrada de Gabriel Xavier no lugar de Kanu. O garoto deixou boa impressão no último jogo, mas Ceni não garantiu a permanência do prata da casa entre os titulares.

O time que entra em campo no Barradão pode ter mudanças. Entre as dúvidas de Rogério Ceni, a lateral esquerda é outro foco de atenção. Sem um lateral de origem, Luciano Juba foi titular nos dois primeiros jogos da Série A, mas a entrada do volante Rezende no setor não está descartada. O camisa 5 tem maior poder de marcação e pode segurar um dos pontas do Vitória.

Rezende pode ainda ser escalado na função original, no meio-campo. Nesse caso, Cauly ou Everton Ribeiro deixariam o time. No ataque, a expectativa maior fica por conta do parceiro de Thaciano. Biel e Ademir disputam a vaga, enquanto Everaldo e Oscar Estupiñan correm por fora.

“É um jogo difícil, principalmente fora de casa, sem a nossa torcida, que nos dá muita força. Mas é tentar aprender dos resultados passados. Treinamos bem essa semana tentando achar soluções para esse próximo jogo para que a gente saia com esse triunfo de lá”, completou Cauly.

TABU

Se por um lado o Bahia tenta quebrar o tabu de não vencer o Vitória no Barradão em 2024, por outro o tricolor defende uma invencibilidade de nove anos contra o rival na Série A do Campeonato Brasileiro.