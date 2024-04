COPA DO NORDESTE

Bahia treina pênaltis antes de pegar o Náutico; veja como foi a preparação

Depois de aquecimento com bola no campo, Rogério Ceni dividiu o elenco em duas equipes e fez um treino técnico no qual utilizou um jogador coringa.

Pelo regulamento da Copa do Nordeste, as fases quartas de final e semifinal serão disputadas em jogos únicos, com o time de melhor campanha tendo a vantagem de decidir em casa. Empate no tempo normal leva o confronto para os pênaltis.