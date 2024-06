FUTEBOL

Bahia vence Cruzeiro de virada e volta ao G-4 do Brasileirão

Tricolor fez segundo tempo eletrizante e goleou por 4 a 1 dentro de casa

Wendel de Novais

Publicado em 23 de junho de 2024 às 18:18

Bahia foi buscar resultado após sair perdendo Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

O Bahia voltou ao G-4 do Campeonato Brasileiro após golear o Cruzeiro por 4 a 1 na tarde deste domingo (23), na Fonte Nova. O Esquadrão, que começou perdendo, fez um segundo tempo eletrizante e aproveitou uma expulsão do adversário para se impor na partida e somar mais três pontos na tabela.

O gol do Cruzeiro, que abriu o placar, foi marcado por Gabriel Veron aos 13 minutos do primeiro tempo. Thaciano, aos 53 da primeira etapa, empatou. No segundo tempo, veio a virada e, de quebra, a goleada. Os três gols da etapa final foram marcados po Estupiñan, aos 32, Biel, aos 47, e, de novo, Estupiñán, aos 51. Com a vitória, o Esquadrão manteve a invencibilidade em casa no campeonato.

Em todas as competições, o Tricolor segue invicto sob o comando de Rogério Ceni na Fonte Nova em 2024. Foram 18 jogos, com 16 vitórias e dois empates. O Bahia só perdeu com o mando de campo para o Jequié, na primeira rodada do estadual, quando jogou com uma equipe alternativa enquanto o elenco principal fazia pré-temporada na Inglaterra.

Na sequência da competição, Esquadrão vai seguir jogando em casa pela 12° rodada contra o Vasco, na Fonte Nova, às 21h30 da próxima quarta-feira (26). Já o Cruzeiro, joga no mesmo dia, às 19h, contra o Athletico-PR no Mineirão.

O jogo

Separados por um ponto na tabela, Bahia e Cruzeiro entraram em campo para um confronto direto pelo G-4 do Brasileirão. Ainda assim, Rogério Ceni optou por poupar Everton Ribeiro, promovendo a entrada de Carlos De Pena, que entrou pela primeira vez como titular do time. A mudança, entretanto, não fez com que houvesse mudança na postura em campo.

Assim como fez contra o Flamengo, o Bahia dominou a posse de bola e as iniciativas ofensivas no início da partida. E, da mesma forma que foi no Rio de Janeiro, o Bahia viu seu adversário sair na frente do placar após uma jogada muito bem construída. Aos 13 minutos, William lançou Gabriel Veron, que deixou Gabriel Xavier no chão antes de finalizar de três dedos no canto direito de Marcos Felipe. O bandeira até marcou impedimento, mas o gol foi confirmado após análise do VAR.

Após o gol, o Bahia sentiu o golpe e o Cruzeiro, atento a isso, tentou se aproveitar em roubadas de bola na saída do Esquadrão, mas não conseguiu marcar novamente em chances com Matheus Pereira. Depois de minutos atordoado, o Bahia retomou a posse e as ações, mas sofreu para criar por conta de erros bobos. Caio Alexandre e De Pena, os mais ativos pelo lado tricolor, davam início às jogadas, mas não se entendiam com companheiros.

Sem conseguir chegar pelo passe, a primeira chance clara de gol do Bahia saiu de um chute de longe. Aos 34 minutos, após erro na saída de bola do Cruzeiro, Jean Lucas bateu forte no ângulo, obrigando Anderson a fazer uma bela defesa. Após a chance, o tricolor seguiu com dificuldades, enquanto Cruzeiro se concentrou em defender e o resultado parecia se manter até o intervalo.

No fim da etapa inicial, no entanto, o Bahia encontrou seu gol. Já aos 53 minutos, nos acréscimos, o Esquadrão conseguiu empatar depois de Everaldo receber peladireita, girar rápido e cruzar para a área. A bola desviou na zaga, mas subiu a caráter para Thaciano testar entre as pernas do goleiro Anderson para o gol.

Mesmo com o empate no final, Rogério Ceni decidiu mexer para o segundo tempo. Na volta, promoveu as entradas de Everton Ribeiro e Biel nos lugares de Cauly e Carlos De Pena, respectivamente. Com a mudança, Everaldo, que atuava pelo lado direito, passou a jogar mais centralizado.

Bahia se impôs diante da sua torcida Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

As alterações surtiram efeito e o Bahia ganhou mais dinâmica e foi mais efetivo. Aos 9 minutos, Everaldo acertou a trave de fora da área após pressão no ataque. Logo após isso, o Cruzeiro também mexeu, promovendo as entrada de Arthur e Arthur Viana para ganhar fôlego na partida.

O time mineiro até ganhou mais perna e conseguiu brigar mais nas disputas de bola, mas não conseguiu pôr fim à pressão do Bahia. Na medida em que o Cruzeiro respondia com raça, o jogo ficou muito brigado. Até que, aos 22 minutos, Marlon é expulso após entrar por cima em dividida com Gilberto.

Após a expulsão, de maneira imediata, Ceni colocou Estupiñán no lugar de Thaciano. Por sua vez, Fernando Seabra, escalou Villalba no lugar de Robert para recompor. Aos 30 minutos, Ceni foi ainda mais ousado: tirou Gilberto para a entrada de Ademir. A decisão, inclusive, precisou de poucos minutos para se mostrar acertada no gol da virada do Bahia.

Afinal, foi Ademir que recebeu na ponta direita, levantou a cabeça e cruzou para Biel, que só escorou para Estupiñan completar para o gol aos 32 minutos de jogo. A partir daí, com a vantagem no placar e no número de jogadores em campo, o Bahia controlou o jogo. Sobrou tempo ainda para Biel marcar aos 47 minutos em bela jogada pelo lado esquerdo do ataque tricolor.

FICHA TÉCNICA

Bahia 4 x 1 Cruzeiro - Campeonato Brasilieiro (11º rodada)

Bahia: Marcos Felipe, Gilberto (Ademir), Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Carlos De Pena (Biel) e Cauly (Everton Ribeiro); Thaciano (Estupiñan) e Everaldo (Cicinho). Técnico: Rogério Ceni.

Cruzeiro: Anderson, William (Japa), Zé Ivaldo, João Marcelo e Marlon; Lucas Silva (Arthur Viana), Lucas Romero (Vitinho) e Ramiro; Gabriel Veron (Arthur), Matheus Pereira e Robert (Villalba) Técnico: Fernando Seabra.

Local: Fonte Nova

Gols: Gabriel Veron, aos 13, e Thaciano, aos 53 do primeiro tempo; Estupiñan aos 32, Biel aos 47 e Estupiñàn aos 51 minutos do segundo tempo;

Cartão Amarelo: Lucas Silva, Gabriel Veron e Ramiro pelo Cruzeiro

Cartão Vermelho: Marlon