SEGUE O LÍDER

Bahia vence o CRB fora de casa e volta à liderança da Copa do Nordeste

Tricolor fez jogo morno, mas garantiu o triunfo em Maceió

Publicado em 28 de fevereiro de 2024 às 23:32

Thaciano marcou um golaço no triunfo do Bahia sobre o CRB Crédito: Tiago Caldas/EC Bahia

O Bahia está de volta à liderança do Grupo B da Copa do Nordeste. Na noite desta quarta-feira (28), o Esquadrão bateu o CRB por 1x0, no estádio Rei Pelé, em Maceió, e assumiu o topo da chave. Thaciano, ainda no primeiro tempo, marcou um golaço e foi o herói do clube baiano.

O tricolor soma agora nove pontos e ultrapassou o Fortaleza, que é o vice-líder, com sete. Além da liderança, o clube baiano quebrou a invencibilidade do CRB na temporada - o time não perdia há 10 jogos -, e ampliou o tempo sem perder da equipe alagoana. A última derrota foi pelo Nordestão de 2002.

O próximo compromisso do Esquadrão será no domingo (3), contra o Jacuipense, na Fonte Nova, pela última rodada da primeira fase do estadual. O Bahia lidera a competição e tenta manter a posição para garantir vantagem no mata-mata.

O JOGO

Rogério Ceni promoveu o retorno de peças importantes ao time e optou por escalar um ataque com maior mobilidade. No papel de falso 9, Thaciano ganhou a companhia de Ademir.

Já no meio-campo, o treinador deixou Caio Alexandre no banco de reservas e escalou Rezende entre os titulares. Jean Lucas também voltou ao time ao lado de Cauly e Everton Ribeiro.

O Bahia começou a partida bem ao seu estilo: explorando a posse de bola para tentar dominar o adversário. O tricolor encontrou um oponente com uma boa marcação e que dificultava as ações ofensivas do Esquadrão.

O time alagoano por muito pouco não abriu o placar logo aos cinco minutos. No vacilo da defesa do Bahia, João Pedro ganhou de Juba e cruzou para Gegê. Com o gol aberto, o meia tentou um voleio e furou embaixo da trave.

Na base do contra-ataque, o CRB começou a gostar do jogo. Na descida rápida, Jorginho recebeu livre dentro da área, mas chutou fraco e facilitou a vida de Marcos Felipe.

A resposta do Bahia também veio em contra-ataque. Aos 31 minutos, Cauly descolou belo lançamento para Ademir. O atacante disparou e quando tentou limpar o marcador dentro da área foi derrubado. Pênalti claro que o árbitro Caio Max não marcou e deixou os tricolores na bronca.

O Bahia passou o primeiro tempo com muita dificuldade para sair da pressão exercida pelo CRB. O fim da primeira etapa se apresentava como a chance do tricolor para arrumar a casa, mas na reta final a qualidade técnica fez a diferença.

Aos 46 minutos, Cauly recuperou a bola na defesa e lançou para Ademir. O atacante deu passe açucarado para Thaciano, que deixou três marcadores para trás antes de tocar por cobertura sobre Matheus Albino para anotar um golaço para o Bahia.

O CRB perdeu parte da intensidade e o jogo ficou morno. Como aconteceu em parte do primeiro tempo, o Bahia passou a usar o contra-ataque para tentar levar perigo.

Rogério Ceni aproveitou para colocar sangue novo e mexeu por atacado. Caio Alexandre, Yago, Biel e Everaldo foram para o campo. As alterações fizeram o Bahia ter mais volume no ataque, faltava acertar o último passe para criar chances reais.

O tricolor era pouco incomodado pelo CRB, mas quase levou o empate no ‘fogo amigo’ de Kanu. Marcos Felipe precisou se esticar todo para evitar o gol contra. Do outro lado, Matheus Albino salvou o chute colocado de Jean Lucas.

Já no final do duelo, o CRB foi para o tudo ou nada e apostou nas bolas cruzadas na área. O Esquadrão, no entanto, se defendeu bem e esperou o apito final para comemorar o triunfo e a liderança na Copa do Nordeste.

FICHA TÉCNICA

CRB 0x1 Bahia - Copa do Nordeste (4ª rodada)

CBR: Matheus Albino, Hereda, Saimon (Heron), Fábio Alemão e Willian Formiga (Vitinho); Lucas Falcão, João Pedro (Mike), Gegê (Cauã Santos) e Jorginho (Kelvin); Léo Pereira e Anselmo Ramon. Técnico: Daniel Paulista

Bahia: Marcos Felipe, Arias, Kanu, Cuesta e Luciano Juba (Cicinho); Rezende (Yago), Jean Lucas, Everton Ribeiro (Caio Alexandre) e Cauly; Thaciano (Everaldo) e Ademir (Biel) Técnico: Rogério Ceni

Local: Estádio Rei Pelé

Gols: Thaciano, aos 46 minutos do 1º tempo

Cartão amarelo: Saimon (CRB); Rezende, Adriel, Marcos Victor, Cuesta, Jean Lucas (Bahia)