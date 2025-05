TRAGÉDIA

Acidente com 11 motos em corrida mata dois pilotos na Inglaterra

A bandeira vermelha foi acionada e a corrida foi suspensa imediatamente após o incidente

Alan Pinheiro

Publicado em 5 de maio de 2025 às 20:21

Shane Richardson e Owen Jenner morreram em corrida de moto na Inglaterra Crédito: Reprodução/Redes sociais

Dois pilotos morreram após um acidente envolvendo 11 motos na corrida desta segunda-feira (5) da Supersport Britânica, categoria de motociclismo que serve de suporte para a Superbikes Britânica. Logo na largada da prova, disputada no circuito de Oulton Park, em Cheshire, uma reação em cadeia fez com que 11 pilotos caíssem de suas motos.>

A bandeira vermelha foi acionada e a corrida foi suspensa imediatamente após o incidente; mais tarde, a organização do torneio confirmou a morte de dois dos pilotos envolvidos na batida: Owen Jenner, de 21 anos, e Shane Richardson, de 29. As informações foram divulgadas pelo ge.>

Segundo a organização da corrida, os dois foram inicialmente tratados na pista e, em seguida, levados para o centro médico do circuito. A causa da morte de Owen foi uma lesão severa na cabeça; os médicos ainda tentaram ressuscitar o piloto, mas sem sucesso.>

Shane Richardson, por sua vez, foi transferido para o Royal Stoke University Hospital com gravíssimas lesões no peito, mas acabou morrendo no local. Tom Tunstall, competidor de 47 anos, sofreu lesões graves nas costas e no abdômen após a batida e foi levado ao mesmo hospital, onde permanece até o momento.>

Os outros oito pilotos envolvidos no acidente não precisaram ir ao hospital. Cinco tiveram apenas lesões leves, tratadas no centro médico do autódromo: Carl Harris, Max Morgan, Cameron Hall, Freddie Barnes e Morgan McLaren-Wood. Já Lewis Jones, Corey Tinker and George Edwards não sofreram ferimentos.>

A organização da competição informou que as circunstâncias do acidente estão sendo investigadas pelo Conselho de Controle de Corridas de Circuito de Motocicletas e pela MotorSport Vision Racing, responsável pela operação da pista, em conjunto com o médico legista e a polícia do condado de Cheshire.>

Leia o comunicado:

"No início da corrida desta tarde do Quattro Group British Supersport Championship em Oulton Park, na saída da curva 1, Old Hall, na primeira volta, houve um incidente de reação em cadeia envolvendo a queda de 11 pilotos. A corrida foi interrompida imediatamente e os serviços médicos da pista foram acionados.>

Devido à extrema gravidade do incidente e à intervenção médica em andamento, o restante do evento do British Superbike Championship foi cancelado.>