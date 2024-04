MAIS UM TRIUNFO!

Bahia vence o Grêmio na Fonte Nova e entra no G4 do Brasileirão

Everaldo marcou um golaço e deu o triunfo ao Esquadrão

Gabriel Rodrigues

Publicado em 27 de abril de 2024 às 23:00

Everaldo marcou um golaço que deu o triunfo ao Bahia sobre o Grêmio Crédito: Tiago Caldas/EC Bahia

O Bahia está no G4 do Campeonato Brasileiro. Na noite deste sábado (27), o tricolor venceu o Grêmio por 1x0, na Fonte Nova, ultrapassou o rival e com sete pontos subiu para a quarta colocação da competição. O time baiano ainda pode perder posições no complemento da rodada.

Em um jogo no qual fez um primeiro tempo quase perfeito, o Esquadrão abriu o placar com um golaço de Everaldo. No segundo tempo, o time teve chances para ampliar, mas parou no goleiro Rafael Cabral.

Já o Grêmio voltou a perder depois de dois jogos no Brasileirão, caiu duas posições e agora é o sexto colocado, com seis pontos.

O Bahia dará uma pausa no Brasileirão. O próximo compromisso do clube será pela Copa do Brasil, na terça-feira (30), às 19h, na Fonte Nova, contra o Criciúma.

BRILHA EVERALDO

Em busca do segundo triunfo em casa, Rogério Ceni manteve a base do time que disputou os dois últimos jogos. As únicas mudanças foram as entradas de Kanu no lugar do zagueiro Cuesta, que passou por cirurgia no nariz, e o atacante Everaldo na vaga de Ademir.

O Bahia começou a partida tentando dominar o Grêmio a partir do seu meio-campo. Jogadores como Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauly trabalhavam a bola buscando os homens de frente. Como era esperado, o tricolor encontrou um adversário fechado e precisou de paciência para encontrar os espaços. Mas quando achou, o gol saiu.

Aos 16 minutos, Juba roubou a bola no meio campo e entregou para Everton Ribeiro. O camisa 10 deu passe para Everaldo na ponta direita, ele deixou o marcador no chão antes de soltar uma bomba e marcar um golaço na Fonte Nova.

? O golaço que abriu o placar na Fonte Nova. #BBMP https://t.co/LVF7hRSumG pic.twitter.com/WdsJYT9zON — Esporte Clube Bahia (@ecbahia) April 28, 2024

O gol deixou o Bahia mais soltou no jogo. O tricolor conseguia bom volume no ataque e o segundo parecia questão de tempo. Cauly recebeu lindo passe de Everton Ribeiro na entrada da área e chutou forte, mas acertou o travessão.

Passada a euforia tricolor, o Grêmio conseguiu equilibrar a partida. A equipe gaúcha, que no início do jogo tentou assustar em contra-ataques, se fez presente no campo ofensivo, mas com dificuldade para criar chances claras.

Nos minutos finais, Everton Ribeiro ganhou de Soteldo e a bola sobrou limpa para Thaciano, que invadiu a área, mas teve o chute bloqueado por Rodrigo Ely. Na sequência, Gabriel Xavier mandou de cabeça após escanteio e também ficou no quase.

O Grêmio foi para o tudo ou nada no segundo tempo e voltou do intervalo com três alterações, mas o Bahia foi quem retornou mais ligado. O Esquadrão seguiu pressionando o rival no ataque.

Aos poucos o time gaúcho foi achando espaços no meio-campo tricolor e tentou encaixar contra-ataques. Em determinado momento, o clima da partida subiu, com muitas faltas e reclamações para os dois lados.

Rogério Ceni decidiu renovar o gás no ataque e colocou Biel na vaga de Everton Ribeiro. A mudança fez o Bahia ganhar mais velocidade. Aos 25 minutos, o tricolor puxou belo contra-ataque, Biel cruzou e Everaldo pegou de primeira, mas Rafael Cabral fez uma linda defesa e salvou o Grêmio.

Diante de um jogo muito pegado, Ceni voltou a mexer no tricolor. Ele reforçou a marcação no meio-campo com Rezende na vaga de Caio Alexandre, e renovou o ataque com Ademir e Rafael Ratão nos lugares de Cauly e Everaldo, respectivamente.

Ratão teve a bola para matar o jogo no contra-ataque puxado por Biel, mas, de frente com o gol, não pegou bem na bola e facilitou a vida de Rafael Cabral. Minutos depois, foi a vez de De Pena desperdiçar novo contra-ataque.

Nos acréscimos, ainda deu tempo de Diego Costa ser expulso por reclamação no banco de reservas. Irritado, o técnico Renato Gaúcho mandou os jogadores do banco para os vestiários. O clima subiu na beira do campo e a Polícia Militar chegou a monitorar a situação. Apesar da chiadeira gaúcha, o jogo seguiu e o Bahia confirmou mais um triunfo no Brasileirão.

FICHA TÉCNICA

Bahia 1x0 Grêmio - Campeonato Brasileiro (4ª rodada)

Bahia: Marcos Felipe, Arias, Kanu, Gabriel Xavier e Luciano Juba; Caio Alexandre (Rezende), Jean Lucas, Everton Ribeiro (Biel) e Cauly (Ademir); Thaciano (Carlos de Pena) e Everaldo (Rafael Ratão). Técnico: Rogério Ceni.

Grêmio: Rafael Cabral, João Pedro, Rodrigo Ely, Kannemann e Fábio (Zé Guilherme); Dodi, Villasanti e Du Queiroz (Cristaldo); Edenilson (Nathan Fernandes), Diego Costa (JP Galvão) e Soteldo (Gustavo Nunes). Técnico: Renato Gaúcho.

Local: Fonte Nova

Gols: Everaldo, aos 16 minutos do 1º tempo

Cartão amarelo: Gabriel Xavier, Everton Ribeiro (Bahia); Kannemann, Gustavo Nunes (Grêmio)

Cartão vermelho: Diego Costa (Grêmio)



Público: 35.836 pagantes



Renda: R$ 1.162.668,50



Arbitragem: Bráulio da Silva Machado, auxiliado por Thiaggo Americano Labes e Henrique Neu Ribeiro (trio de Santa Catarina).